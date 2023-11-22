Главный тренер сборной Азербайджана покидает свой пост
Ассоциация не будет продлевать контракт с тренером
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Азербайджана Джанни Де Бьязи покидает свой пост.
Контракт с 67-летним итальянцем, истекающий 30 ноября, не будет продлеваться. Об этом говорится на официальном сайте местной Федерации футбола. Такое решение было принято сегодня, 22 ноября на заседании Исполнительного комитета ассоциации.
Была создана специальная рабочая группа для определения кандидатов на должность главного тренера.
Напомним, Де Бьязи тренировал национальную команду Азербайджана с лета 2020 года. В отборочном турнире на Евро-2024 азербайджанцы набрали 7 очков в 8 матчах и заняли в своей группе четвертое место.
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