Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 ноября.

"Карпатам" не грозит расформирование, несмотря на потенциальные финансовый трудности. Ранее УЕФА признал нынешние "Карпаты" правопреемником предудыщей версии "Карпат" и обязали их выплатить долги предыдущих владельцев в размере 8 миллионов долларов. По информации ТаТоТаке, руководство львовян готово выплатить эту сумму, чтобы избежать санкций.

Сборная Украины U-21 выиграла 5 матч кряду в рамках квалификации на ЧЕ-2025. Очередной жертвой "жёлто-синих" стал Азербайджан (1:0). Единственный гол на счету Бражко. Таким образом украинцы ушли на перерыв единоличными лидерами группы F.

Андрей Лунин продолжит защищать ворота и после международного перерыва. Его конкурент Кепа Аррисабалага продолжает восстановление после травмы и ещё не вернулся к тренировкам. Ожидается, что украинец выйдет в старте на матч с "Кадисом" в ближайшую субботу.

Артём Довбик претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября. Кроме украинца номинированы также Антуан Гризманн ("Атлетико"), Айосе Перес ("Бетис") и ещё два игрока. При этом в ноябре будет сыгран ещё один тур. У Довбика в этом месяце 2+3 в 2 матчах.

Хавьер Тебас ушёл в отставку с поста президента Ла Лиги. Но это лишь формальность. Отставка инициирует ускорение процедуры перевыборов, на которой Тебас будет единственным кандидатом. Тебас возглавляет чемпионат Испании уже 10 лет.