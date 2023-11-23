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Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября

Общие новости

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 ноября

Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 22 ноября.

Долги Карпат

"Карпатам" не грозит расформирование, несмотря на потенциальные финансовый трудности. Ранее УЕФА признал нынешние "Карпаты" правопреемником предудыщей версии "Карпат" и обязали их выплатить долги предыдущих владельцев в размере 8 миллионов долларов. По информации ТаТоТаке, руководство львовян готово выплатить эту сумму, чтобы избежать санкций.

Успех молодёжки на Евро

Сборная Украины U-21 выиграла 5 матч кряду в рамках квалификации на ЧЕ-2025. Очередной жертвой "жёлто-синих" стал Азербайджан (1:0). Единственный гол на счету Бражко. Таким образом украинцы ушли на перерыв единоличными лидерами группы F.

Лунин останется №1 Мадрида

Андрей Лунин продолжит защищать ворота и после международного перерыва. Его конкурент Кепа Аррисабалага продолжает восстановление после травмы и ещё не вернулся к тренировкам. Ожидается, что украинец выйдет в старте на матч с "Кадисом" в ближайшую субботу.

Номинация Довбика

Артём Довбик претендует на звание лучшего игрока Ла Лиги по итогам ноября. Кроме украинца номинированы также Антуан Гризманн ("Атлетико"), Айосе Перес ("Бетис") и ещё два игрока. При этом в ноябре будет сыгран ещё один тур. У Довбика в этом месяце 2+3 в 2 матчах.

Иллюзорная отставка Тебаса

Хавьер Тебас ушёл в отставку с поста президента Ла Лиги. Но это лишь формальность. Отставка инициирует ускорение процедуры перевыборов, на которой Тебас будет единственным кандидатом. Тебас возглавляет чемпионат Испании уже 10 лет.

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