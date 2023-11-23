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Суд оправдал Криштиану Роналду по делу об изнасиловании

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Процесс начался в сентябре 2018 года

Суд оправдал Криштиану Роналду по делу об изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Суд оправдал нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, где иск модели Кэтрин Майорги был отклонен, сообщает Daily Mail.

Процесс начался в сентябре 2018 года после того, как модель подала иск об изнасиловании в одном из отелей в июне 2009 года. Майорга утверждала, что получила от Роналду 375 тыс. долларов за молчание. Позже португалец признал факт передачи денег, но факт изнасилования категорически отрицал. Его юристы утверждали, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию, и указывали, что соглашение о неразглашении запрещает Майорге говорить о тех событиях.

В октябре 2020 года модель рассчитывала доказать, что не была способна разобраться в условиях соглашения о неразглашении, которое было заключено в 2010 году.

В апреле 2021 года Майорга потребовала от Роналду 65 млн евро в качестве компенсации морального ущерба за изнасилование, факт совершения которого не был доказан. В июне 2022 года ее иск отклонили - судья Дженнифер Дорси прекратила производство по делу из-за недобросовестного поведения истца и использования украденных конфиденциальных документов.

Теперь команда юристов Майорги просила 9-й апелляционный суд США отменить решение о закрытии дела и возобновить рассмотрение иска, который она впервые подала в Неваде в 2018 году. Однако суд снова отклонил иск.

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Источник:
dailymail
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