Борьба за бразильский талант: Реал Мадрид конкурирует с Ромой и Ньюкаслом за Маркоса Леонардо
Итальянский клуб является фаворитом в гонке за подписанием 20-летнего форварда Сантоса, однако Реал Мадрид готов на большие расходы
Planet Football
20-летний форварда Сантоса Маркоса Леонардо хотят подписать несколько европейских клубов, включая Рому и Ньюкасл Юнайтед. Сейчас итальянский клуб считается фаворитом в соревновании за подписание Леонардо. Но Реал Мадрид, который уже имел успех с бразильскими талантами, может подписать футболиста еще этой зимой.
Goal Brasil сообщает, что он будет стоить 15-20 млн евро, и что агент игрока уже сообщил об этом Реал.
Сейчас, когда ключевой игрок Реала Винисиус Жуниор отсутствует из-за травмы подколенного сухожилия, подписание Маркоса Леонардо может стать стратегическим ходом для заполнения пространства в атаке
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