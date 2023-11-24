Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября

23 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф отбора на Евро-2024. На последние три путевки на Евро-2024 претендуют 12 национальных сборных, среди которых и Украина. Наша сборная попала в Путь Б и в полуфинале встретится с Боснией и Герцеговиной. В финале наша команда будет играть с победителем пары Израиль - Исландия.

Что касается других сеток отбора, то в пути А Польша сыграет с Эстонией, а Уэльс - с Финляндией. Победители этих пар сыграют между собой в решающем финале за выход на Чемпионат Европы. А в пути С Грузия сыграет с Люксембургом, а Греция - с Казахстаном. Полуфиналы сыграют 21 марта 2024 года, финалы - 26 марта 2024 года.

Официальный сайт УАФ со ссылкой на УЕФА сообщил, что на матче Юношеской лиги УЕФА между "АЗ" и "Молде" будет работать украинская судейская бригада. Главным арбитром выступит Виктор Копиевский. На линиях ему будут помогать Владимир Высоцкий и Александр Жуков. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять нидерландец Йессе Розендаль. Поединок состоится 28 ноября.

Как сообщает Telegram-канал "Динамовец", Нападающий киевского "Динамо" Владислав Ванат получил травму ахиллова сухожилия. Источник пишет, что степень травмы 21-летнего футболиста пока неизвестна. Вероятно, эту травму Владислав получил в расположении молодежной сборной Украины. В матче квалификации Евро-2025 U-21 против Люксембурга (4:0) он отметился голом, а в следующем поединке, против Азербайджана (1:0) он даже не попал в заявку сине-желтых.

По информации от итальянского издания Corriere dello Sport, туринский "Ювентус" уже несколько месяцев следит за полузащитником "Шахтера" Георгием Судаковым. Украинец является одной из главных целей "Старой синьоры" на трансферном рынке. Издание пишет, что в Турине он был бы отличной альтернативой Рабьо. Спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли не хочет спешить и может отложить трансфер до лета 2024 года. Источник также пишет, что Судаков дал сигнал международному рынку о готовности смены чемпионата, когда сменил своего агента.

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария анонсировал свое решение завершить международную футбольную карьеру после турнира Кубок Америки 2024. После замены капитана Лионеля Месси в важном матче против Бразилии, Ди Мария выразил свою благодарность за овации фанатов и подчеркнул, насколько важно для него завершить карьеру на высокой ноте, получив поддержку от своих товарищей по команде.

Вот что заявил сам 35-летний футболист: "Кубок Америки будет последним турниром, когда я надену футболку Аргентины, с болью в душе и ощущением кома в горле, я прощаюсь с самым прекрасным, что случилось со мной в моей карьере, носить ее - это невероятное ощущение и я испытываю это со всей моей гордостью".