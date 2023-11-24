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Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского

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Известно, сколько еще бизнесмен будет сидеть в СИЗО

Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского

Фото: Суспільне/ Автор - Анна Железняк

Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу бизнесмена и экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского.

Об этом сообщает Суспільне.

Речь идет о завладении Коломойским 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".

По словам прокуроров, необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, опросить должностных лиц банка.

Адвокаты подсудимого просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.

"Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к показаниям свидетелей, а к расчетным операциям", - сказал один из адвокатов Александр Лысак.

Суд в конце концов удовлетворил ходатайство прокуроров продолжить досудебное расследование — до 2 марта 2024 года включительно.

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Источник:
Суспільне Спорт
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