Суд продлил досудебное расследование по делу Коломойского
Известно, сколько еще бизнесмен будет сидеть в СИЗО
Фото: Суспільне/ Автор - Анна Железняк
Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу бизнесмена и экс-владельца "Днепра" Игоря Коломойского.
Об этом сообщает Суспільне.
Речь идет о завладении Коломойским 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".
По словам прокуроров, необходимо больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, опросить должностных лиц банка.
Адвокаты подсудимого просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования.
"Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к показаниям свидетелей, а к расчетным операциям", - сказал один из адвокатов Александр Лысак.
Суд в конце концов удовлетворил ходатайство прокуроров продолжить досудебное расследование — до 2 марта 2024 года включительно.
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