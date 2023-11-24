Словенский судья матчей АТР дисквалифицирован на 10 лет за ставки
Он признал свою вину
Международное агентство по профессиональной этике в теннисе отстранило на 10 лет словенского судью Марко Дюкмана за ставки на матчи и манипулирование данными, пишет Reuters. Он обслуживал игры турниров ITF, ATP и WTA.
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Дюкман, который имеет бронзовую категорию, признал, что нарушал правила Антикоррупционной теннисной программы. Всего он сознался в четырёх нарушениях, включая ставки на матчи, которые обслуживал, и манипулирование данными игр для обеспечения удачных для него ставок.
Дюкман также был оштрафован на $ 75 тыс., из которых $ 56 250 являются условным штрафом.
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