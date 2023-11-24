Новак Джокович 12 лет подряд не проигрывает в матчах Кубка Дэвиса
Всего серб проиграл четыре сета
Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил уникальное достижение на Кубке Дэвиса.
Накануне сербский спортсмен обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в матче 1/4 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Таким образом, Джокович одержал 21-ю победу подряд на Кубке Дэвиса. Последний раз сербский теннисист проигрывал на этом турнире в 2011 году. С тех пор Джокович на Кубке Дэвиса уступил лишь в четырёх сетах.
Напомним, что Сербия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2023, где за выход в финал соревнований сыграет с Италией.
Популярное сейчас
- Шахтер - Полесье. Анонс и прогноз матча УПЛ на 24.11.2023
- В Польше трагически погиб украинский футболист с семьей
- Украина узнала своих соперников в плей-офф, серьезная травма Ваната и трансфер Судакова в Италию. Главные новости за 23 ноября
- Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Де Брюйне стал автором одной из песен известного рэпера Дрейка. ФОТО