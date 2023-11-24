  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Новак Джокович 12 лет подряд не проигрывает в матчах Кубка Дэвиса

Общие новости
Обновлено

Всего серб проиграл четыре сета

Новак Джокович 12 лет подряд не проигрывает в матчах Кубка Дэвиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил уникальное достижение на Кубке Дэвиса.

Накануне сербский спортсмен обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в матче 1/4 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Таким образом, Джокович одержал 21-ю победу подряд на Кубке Дэвиса. Последний раз сербский теннисист проигрывал на этом турнире в 2011 году. С тех пор Джокович на Кубке Дэвиса уступил лишь в четырёх сетах.

Напомним, что Сербия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2023, где за выход в финал соревнований сыграет с Италией.

По теме
yellow-arrow
Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли попал в ДТП
yellow-arrow
Словенский судья матчей АТР дисквалифицирован на 10 лет за ставки
yellow-arrow
Бекхэм рассказал, каким видит будущее Месси в Интер Майами
Новак Джокович
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tennis.com
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости