Новак Джокович 12 лет подряд не проигрывает в матчах Кубка Дэвиса

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович установил уникальное достижение на Кубке Дэвиса.

Накануне сербский спортсмен обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри в матче 1/4 финала соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу Джоковича.

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Таким образом, Джокович одержал 21-ю победу подряд на Кубке Дэвиса. Последний раз сербский теннисист проигрывал на этом турнире в 2011 году. С тех пор Джокович на Кубке Дэвиса уступил лишь в четырёх сетах.

Напомним, что Сербия вышла в полуфинал Кубка Дэвиса — 2023, где за выход в финал соревнований сыграет с Италией.