Атлетико Мадрид планируэт подписать звезду Штутгарт

В этом сезоне главный тренер Атлетико в основном придерживался тактики игры 3-5-2. Но Диего Симеоне хочет улучшить свою команду. Клуб хочет подписать Серху Гирасси.

Гвинейский футболист забил 11 голов за Штутгарт в прошлом сезоне и 15 в этом.

Немецкое издание BILD сообщает, что Атлетико выявил интерес к игроку. 27-летний футболист будет доступен уже в январском трансфере за 17,5 млн евро

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