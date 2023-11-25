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Атлетико Мадрид планируэт подписать звезду Штутгарт

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Клуб проявил интерес к Гирасси

Атлетико Мадрид планируэт подписать звезду Штутгарт

Sport.ua

UA-Футбол
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В этом сезоне главный тренер Атлетико в основном придерживался тактики игры 3-5-2. Но Диего Симеоне хочет улучшить свою команду. Клуб хочет подписать Серху Гирасси.

Гвинейский футболист забил 11 голов за Штутгарт в прошлом сезоне и 15 в этом.

Немецкое издание BILD сообщает, что Атлетико выявил интерес к игроку. 27-летний футболист будет доступен уже в январском трансфере за 17,5 млн евро
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Источник:
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