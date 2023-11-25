Ничья Шахтера и Полесья, камбэк Герреро, списанный Михайличенко. Главные новости за 24 ноября

В рамках 15-го тура УПЛ на "Арене Львов" встретились "Шахтер" и "Полесье" – голов донецкая и житомирская команды не забили. Поединок вышел травматичным, повреждения получили Бени Макуана и Ефим Конопля. "Горняки" впервые за 41 матч не отличились в рамках чемпионата Украины, подопечные Юрия Калитвинцева сравнялись с первым в таблице "Днепром-1". Однако команда Юрия Максимова еще свой матч в этом туре не сыграла.

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Главный тренер загребского "Динамо" Сергей Якирович рассказал, почему исключил из состава украинского защитника Богдана Михайличенко: "Если ты приходишь в раздевалку после игры, сразу снимаешь форму и берешь в руки телефон, легкомысленно разговариваешь, как ни в чем не бывало, это говорит о многом. А я в это же время злюсь из-за поражения, игроки громят раздевалку. Тогда ты там только физически, мысленно в другом месте. Такие игроки нам не нужны".

Государственное предприятие "Арена Львов" заключило соглашение стоимостью 8,68 млн грн на покупку новой системы видеомониторинга от китайской компании Tiandy, находящейся в "черном списке" министерства торговли США за сотрудничество иранским Корпусом стражей Исламской революции. Исполняющий обязанности директора ГП "Арена Львов" Юрий Майборода объясняет потребность в новой системе видеомониторинга соображениями безопасности.

Авария произошла недалеко от итальянского города Брешиа. 33-летний футболист вышел из салона своего автомобиля, пошатываясь. Сработали все подушки безопасности. Итальянскому футболисту оказали медицинскую помощь и провели тест на алкоголь.

Президент "Вереса" Иван Надеин прокомментировал информацию об открытии производства о банкротстве клуба Хозяйственным судом Ровенской области: "Никакого банкротства нет. Это нормальный процесс, который никак не скажется на жизни клуба. Общепринятая в мире процедура урегулирования кредиторской задолженности. Футбол – убыточное дело. Абсолютное большинство украинских клубов – убыточные".

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал, что он равнодушен к футболу, а также о том, что возрождения ФК "Днепр" и финансирования клубов из городского бюджета ждать не стоит: "Многие ко мне обращались в определенный период: нужно возродить клуб как муниципальное образование. Во-первых, это невозможно. Во-вторых, я все-таки считаю, что эта клубная история — игрушка для богатых. Поэтому город не может эту историю на себе тянуть".

"Заря" прибыла в Польшу и уже оттуда вылетит в Сербию на выездной матч против "Маккаби" Тель-Авив. Вместе с командой находится и панамский форвард Эдуардо Герреро. Ранее ТаТоТаке писали, что легионер самовольно покинул расположение клуба после формально домашней игры с израильтянами (1:3). Футболист не возвращался в Украину, где луганчан ожидал поединок 14-го тура УПЛ против ЛНЗ (1:2), а сразу полетел в расположение национальной сборной. Причиной отъезда Герреро называли конфликт с Валерием Кривенцовым.