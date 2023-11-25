Цитаишвили одержал победу в чемпионате Грузии вместе с Динамо Батуми
Это его первый трофей на исторической Родине
фото из соцсетей
В рамках 34 тура чемпионата Грузии лидер "Динамо" Батуми обыграло "Телави" со счетом 3:0. В параллельном поединке вторая команда турнирной таблицы "Динамо" Тбилси сыграла вничью с "Торпедо" Кутаиси.
К финишу соревнования завершилось два тура, а разрыв между командами составляет восемь очков. "Динамо" Батуми гарантировало себе досрочное чемпионство.
В этом матче против "Телави" все 90 минут провел арендованный у киевского "Динамо" Гио Цитаишвили. В том числе он оформил ассист во время второго взятия ворот его команды.
В общей сложности на счету Георгия четыре гола и одна результативная передача в 14 матчах "Эровнули Лиги". Для Цитаишвили это первый трофей на исторической Родине. До этого он выиграл четыре титула с киевским "Динамо" и победил на Чемпионате мира U-20 со сборной Украины.
Арендное соглашение Гио с "Динамо" Батуми действует до лета следующего года. Полноценный контракт с киевским "Динамо" истекает в июне 2025 года.
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