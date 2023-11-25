Роналду забил за Аль-Наср с 30 метров, перекинув голкипера – ВИДЕО

В рамках 14 тура чемпионата Саудовской Аравии "Аль-Наср" принимал дома "Аль-Ахдуд". Хозяева победили со счётом 3:0.

Дублем отличился звездный капитан команды Криштиану Роналду. В частности, красивым получился второй гол португальца. Голкипер гостей далеко вышел из ворот, чтобы прервать атаку Аль-Насра. Однако мяч попал в Роналду – он перекинул вратаря и всех защитников ударом с 30 метров.

Всего на счету Криштиану 15 голов и семь ассистов в 13 матчах саудовской лиги. Он лидирует в рейтинге бомбардиров чемпионата, опережая второго Александра Митровича на пять забитых мячей.

После победы “Аль-Наср” продолжает находиться на втором месте. Лидирует в чемпионате "Аль-Хиляль", имея на одно очко больше, чем у команды Роналду.