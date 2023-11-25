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Мирча Луческу: Порога в профессиональной деятельности я еще не достиг

Общие новости
Обновлено

Бывший тренер киевского Динамо объяснил почему, покинул клуб

Мирча Луческу: Порога в профессиональной деятельности я еще не достиг

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

Семидесятивосьмилетний Мирча Луческу рассказал о причинах ухода с поста главного тренера "Динамо Киев":

"К сожалению, уже не было возможности работать в хороших условиях. Во всем виновата эта проклятая война, и ничто другое. Я не закончил карьеру, сейчас отдыхаю и жду предложений. Считаю, что еще не достиг порога профессиональной деятельности".

Напомним, Луческу возглавлял "Динамо Киев" с лета 2020 года по ноябрь 2023 года.

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Мирча Луческу
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Источник:
Український футбол
Комментарии
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Long (Одесса)
25.11.2023 в 15:25
Езжай опять в московию, достигнешь дна...
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Комментарии 1
avatar
Long (Одесса)
25.11.2023 в 15:25
Езжай опять в московию, достигнешь дна...
Ответить
1
0

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