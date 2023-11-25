Мирча Луческу: Порога в профессиональной деятельности я еще не достиг

Семидесятивосьмилетний Мирча Луческу рассказал о причинах ухода с поста главного тренера "Динамо Киев":

"К сожалению, уже не было возможности работать в хороших условиях. Во всем виновата эта проклятая война, и ничто другое. Я не закончил карьеру, сейчас отдыхаю и жду предложений. Считаю, что еще не достиг порога профессиональной деятельности".