Луческу: Я не обращаю внимания на деньги. Я хочу работать там, где смогу принести пользу

Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу рассказал, думает ли он о завершении карьеры.

“Я не думаю об этом. Дело не в том, куда ты идешь, а в том, какой ты. Кто-то может возглавить “Реал” в плохой ситуации, его освистают, и все пойдет не так. Другой может пойти в Серию C, чтобы помочь детям вырасти и чувствовать себя как в раю.

Я не обращаю внимания на деньги. Я хочу работать там, где смогу принести пользу. У меня осталась страсть, а это самое главное для мужчины. Когда надежда исчезает, страсть вынуждает вас продолжать”, - сказал Луческу.