Луческу: Я не обращаю внимания на деньги. Я хочу работать там, где смогу принести пользу
У него еще осталась страсть к футболу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший тренер "Шахтера" и "Динамо" Мирча Луческу рассказал, думает ли он о завершении карьеры.
“Я не думаю об этом. Дело не в том, куда ты идешь, а в том, какой ты. Кто-то может возглавить “Реал” в плохой ситуации, его освистают, и все пойдет не так. Другой может пойти в Серию C, чтобы помочь детям вырасти и чувствовать себя как в раю.
Я не обращаю внимания на деньги. Я хочу работать там, где смогу принести пользу. У меня осталась страсть, а это самое главное для мужчины. Когда надежда исчезает, страсть вынуждает вас продолжать”, - сказал Луческу.
Румынский специалист с 3 ноября находится без работы – тогда он ушел из киевского "Динамо". В общей сложности во главе "бело-синих" Луческу провел 118 матчей. Еще 573 поединка тренер возглавлял донецкий "Шахтер".
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