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Лунин - на высоте, а у Миколенко неудачный день. Оценки за сегодняшние матчи

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Естественно, что один из них противостоял гранду

Лунин - на высоте, а у Миколенко неудачный день. Оценки за сегодняшние матчи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Виталий Миколенко сыграл очередной матч в основе "Эвертона". Сегодня в соперниках был "Манчестер Юнайтед". "Ириски" это матч провалили, пропустив 3 мяча. Миколенко получил одни из самых низких оценок - 5,9 от WhoScored и 6,4 от Sofascore.

Другой украинский легионер Андрей Лунин сыграл в третьем матче подряд за "Реал". В поединке с "Кадисом" голкипер отстоял "на ноль", и запомнился эффектным сейвом в первом тайме. С другими ударами Лунин тоже справился, поэтому получил заслуженно высокие 7,6 от WhoScored и 7,9 от Sofascore.

У Миколенко в активе 12 поединков в АПЛ, если брать во внимание только данный сезон. Для Лунина это был 5-й матч в сезоне за "Реал".

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