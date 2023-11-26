Лунин - на высоте, а у Миколенко неудачный день. Оценки за сегодняшние матчи
Естественно, что один из них противостоял гранду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Виталий Миколенко сыграл очередной матч в основе "Эвертона". Сегодня в соперниках был "Манчестер Юнайтед". "Ириски" это матч провалили, пропустив 3 мяча. Миколенко получил одни из самых низких оценок - 5,9 от WhoScored и 6,4 от Sofascore.
Другой украинский легионер Андрей Лунин сыграл в третьем матче подряд за "Реал". В поединке с "Кадисом" голкипер отстоял "на ноль", и запомнился эффектным сейвом в первом тайме. С другими ударами Лунин тоже справился, поэтому получил заслуженно высокие 7,6 от WhoScored и 7,9 от Sofascore.
У Миколенко в активе 12 поединков в АПЛ, если брать во внимание только данный сезон. Для Лунина это был 5-й матч в сезоне за "Реал".
Популярное сейчас
- Что за удар! Малиновский мощным ударом с дальней дистанции забивает дебютный гол
- "Разве это тренер?": Сабо раскритиковал наставника Зари и предложил своего кандидата
- Динамо - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Номинация Довбика, фейковая отставка Тебаса и рекордный результат Украины U-21. Главные новости за 22 ноября
- Красотка дня. Роскошная девушка-модель скандального одноклубника Миколенко в Эвертоне. ФОТО
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО