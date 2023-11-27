  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

УАФ проинформировала ФИФА и УЕФА о созыве внеочередного Конгресса

Общие новости

Конгресс должен состояться не позднее 60 дней с даты получения всех документов

УАФ проинформировала ФИФА и УЕФА о созыве внеочередного Конгресса

УАФ

Новина українською

Администрация Украинской ассоциации футбола получила надлежащим образом оформленные письменные решения органов управления 32-х членов УАФ с требованием о созыве внеочередного конгресса. Также члены УАФ предложили повестку дня внеочередного конгресса.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.2), "Исполнительный комитет УАФ обязан созвать внеочередной конгресс, если не менее 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения (протоколы или выписки из них) с указанным предложением. Если такое требование членов УАФ о созыве внеочередного конгресса не выполнено, эти члены имеют право сами созвать внеочередной конгресс".

Как известно, членами УАФ являются 40 организаций. Соответственно, 3/4 составляют 30 из них. Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом Украинская ассоциация футбола уже проинформировала ФИФА и УЕФА.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), "внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений".

Члены УАФ, которые передали в администрацию Украинской ассоциации футбола надлежащим образом оформленные письменные решения своих органов управления по созыву внеочередного Конгресса УАФ:

  • Киевское объединение ассоциаций футбола
  • Кировоградская областная ассоциация футбола
  • Ассоциация футбола Волыни
  • Запорожская областная ассоциация футбола Запорожская областная ассоциация футбола
  • Ассоциация футбола Днепропетровской области
  • Ассоциация футбола Сумской области
  • Черкасская областная ассоциация футбола
  • Ассоциация футбола Тернопольской области
  • Хмельницкая областная ассоциация футбола
  • Харьковская областная ассоциация футбола
  • Ассоциация футбола Донецкой области
  • Луганская областная ассоциация футбола Луганская областная ассоциация футбола
  • Ассоциация футбола АР Крым и г. Севастополя
  • Львовская ассоциация футбола
  • Ассоциация футбола Николаевской области
  • Черниговская областная ассоциация футбола Черниговская областная ассоциация футбола
  • Житомирская областная ассоциация футбола Житомирская областная ассоциация футбола
  • Одесская областная футбольная ассоциация
  • ОПФКУ "Премьер-лига"
  • ОФК "Профессиональная футбольная лига Украины"
  • Всеукраинская детско-юношеская футбольная лига Украины
  • Ассоциация любительского футбола Украины
  • Ассоциация футзала Украины
  • Украинская ассоциация футбола людей с инвалидностью
  • Украинская ассоциация электронного футбола
  • Всеукраинская футбольная ассоциация студентов
  • Всеукраинская спортивная ассоциация ветеранов футбола Украины
  • Всеукраинское объединение тренеров по футболу
  • Ассоциация болельщиков Украины
  • Ассоциация пляжного футбола Украины
  • Всеукраинская ассоциация женского футбола
  • Ассоциация спортивных журналистов Украины
По теме
yellow-arrow
Вписал свое имя в историю. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии
yellow-arrow
В повестке дня - выборы главы. УАФ предложила провести внеочередной Конгресс в конце января
yellow-arrow
Печальные пентакампеоны. Что не так со сборной Бразилии
УЕФА ФИФА УАФ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости