УАФ проинформировала ФИФА и УЕФА о созыве внеочередного Конгресса
Конгресс должен состояться не позднее 60 дней с даты получения всех документов
УАФ
Администрация Украинской ассоциации футбола получила надлежащим образом оформленные письменные решения органов управления 32-х членов УАФ с требованием о созыве внеочередного конгресса. Также члены УАФ предложили повестку дня внеочередного конгресса.
Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.2), "Исполнительный комитет УАФ обязан созвать внеочередной конгресс, если не менее 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения (протоколы или выписки из них) с указанным предложением. Если такое требование членов УАФ о созыве внеочередного конгресса не выполнено, эти члены имеют право сами созвать внеочередной конгресс".
Как известно, членами УАФ являются 40 организаций. Соответственно, 3/4 составляют 30 из них. Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом Украинская ассоциация футбола уже проинформировала ФИФА и УЕФА.
Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), "внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений".
Члены УАФ, которые передали в администрацию Украинской ассоциации футбола надлежащим образом оформленные письменные решения своих органов управления по созыву внеочередного Конгресса УАФ:
- Киевское объединение ассоциаций футбола
- Кировоградская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Волыни
- Запорожская областная ассоциация футбола Запорожская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Днепропетровской области
- Ассоциация футбола Сумской области
- Черкасская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Тернопольской области
- Хмельницкая областная ассоциация футбола
- Харьковская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Донецкой области
- Луганская областная ассоциация футбола Луганская областная ассоциация футбола
- Ассоциация футбола АР Крым и г. Севастополя
- Львовская ассоциация футбола
- Ассоциация футбола Николаевской области
- Черниговская областная ассоциация футбола Черниговская областная ассоциация футбола
- Житомирская областная ассоциация футбола Житомирская областная ассоциация футбола
- Одесская областная футбольная ассоциация
- ОПФКУ "Премьер-лига"
- ОФК "Профессиональная футбольная лига Украины"
- Всеукраинская детско-юношеская футбольная лига Украины
- Ассоциация любительского футбола Украины
- Ассоциация футзала Украины
- Украинская ассоциация футбола людей с инвалидностью
- Украинская ассоциация электронного футбола
- Всеукраинская футбольная ассоциация студентов
- Всеукраинская спортивная ассоциация ветеранов футбола Украины
- Всеукраинское объединение тренеров по футболу
- Ассоциация болельщиков Украины
- Ассоциация пляжного футбола Украины
- Всеукраинская ассоциация женского футбола
- Ассоциация спортивных журналистов Украины
Популярное сейчас
- Взвешенный успех СаШо. ФОТОрепортаж с матча Динамо - Рух 2:0
- Масштабную атаку дронов на РФ устроило ГУР, - ISW
- Победа Динамо над Рухом, гол Малиновского, украинские арбитры в ЛЧ. Главные новости за 26 ноября
- Зинченко - лучший в матче с Брентфордом, рекорд Холанда и фиаско Зари. Главные новости за 25 ноября
- Памела Андерсон отдыхает. Жена футболиста сборной Украины опубликовала серию откровенных фото в бикини. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года