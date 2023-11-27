УАФ проинформировала ФИФА и УЕФА о созыве внеочередного Конгресса

Администрация Украинской ассоциации футбола получила надлежащим образом оформленные письменные решения органов управления 32-х членов УАФ с требованием о созыве внеочередного конгресса. Также члены УАФ предложили повестку дня внеочередного конгресса.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.2), "Исполнительный комитет УАФ обязан созвать внеочередной конгресс, если не менее 3/4 от общего количества членов УАФ в лице их органов управления предоставили письменные решения (протоколы или выписки из них) с указанным предложением. Если такое требование членов УАФ о созыве внеочередного конгресса не выполнено, эти члены имеют право сами созвать внеочередной конгресс".

Как известно, членами УАФ являются 40 организаций. Соответственно, 3/4 составляют 30 из них. Таким образом, процедура созыва внеочередного Конгресса УАФ официально началась. Об этом Украинская ассоциация футбола уже проинформировала ФИФА и УЕФА.

Согласно Уставу УАФ (ст.19, п.4), "внеочередной конгресс должен проводиться не позднее чем через 60 дней с даты получения администрацией УАФ надлежащим образом оформленных предложений".

Члены УАФ, которые передали в администрацию Украинской ассоциации футбола надлежащим образом оформленные письменные решения своих органов управления по созыву внеочередного Конгресса УАФ: