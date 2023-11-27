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В повестке дня - выборы главы. УАФ предложила провести внеочередной Конгресс в конце января

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Будет вынесено 10 вопросов, среди которых избрание главы организации

В повестке дня - выборы главы. УАФ предложила провести внеочередной Конгресс в конце января

Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер

Новина українською

В понедельник, 27 ноября началось заседание Исполкома УАФ, который, среди прочего, должен утвердить дату, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ и повестку дня конгресса, который был предложен членами Украинской ассоциации футбола.

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На основании обращений 32-х членов УАФ и согласно уставу администрация Украинской ассоциации футбола предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.

2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.

3. Об избрании президента УАФ.

4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.

5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.

6. Об избрании вице-президентов УАФ.

7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.

8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.

9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.

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Источник:
УАФ
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.11.2023 в 11:33
Единый кандидат - Андрей Васильевич Павелко! Только так! Никто больше просто не достоин этой должности. С А. Павелко на ЧЕ 2024!
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oda1979 (Запорожье)
27.11.2023 в 11:33
Единый кандидат - Андрей Васильевич Павелко! Только так! Никто больше просто не достоин этой должности. С А. Павелко на ЧЕ 2024!
Ответить
0
1

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