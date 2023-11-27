В повестке дня - выборы главы. УАФ предложила провести внеочередной Конгресс в конце января
Будет вынесено 10 вопросов, среди которых избрание главы организации
Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор - В.Раснер
В понедельник, 27 ноября началось заседание Исполкома УАФ, который, среди прочего, должен утвердить дату, время и место проведения внеочередного XXVI Конгресса УАФ и повестку дня конгресса, который был предложен членами Украинской ассоциации футбола.
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На основании обращений 32-х членов УАФ и согласно уставу администрация Украинской ассоциации футбола предложила членам исполкома провести внеочередной Конгресс УАФ 25 января 2024 года в Доме футбола (г. Киев) со следующей повесткой дня:
1. Об избрании рабочих органов внеочередного XXVI Конгресса УАФ.
2. О признании несостоявшимся очередного отчетно-выборного XXV Конгресса УАФ.
3. Об избрании президента УАФ.
4. Об утверждении количественного состава членов Исполнительного комитета УАФ, первых вице-президентов УАФ, вице-президентов УАФ.
5. Об избрании первых вице-президентов УАФ.
6. Об избрании вице-президентов УАФ.
7. Об избрании членов Исполнительного комитета УАФ.
8. Об избрании Аудиторского органа УАФ.
9. О предоставлении полномочий для государственной регистрации изменений в сведения об УАФ в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
10. Об избрании органов осуществления футбольного правосудия УАФ.
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