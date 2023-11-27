Вписал свое имя в историю. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии
Уникальный спортсмен
Фото: Belfast Giants/ Автор - William Cherry
Легендарный вратарь футбольного клуба "Челси" Петр Чех дебютировал в британской хоккейной лиге в составе "Белфаст Джайантс".
41-летний спортсмен вышел на лед за пять минут до конца матча с "Глазго", заменив основного голкипера. Это произошло при счете 5:1. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота.
Напомним, Чех завершил карьеру футболиста после сезона-2018/19, но из спорта не ушел и продолжил защищать ворота в хоккее. На протяжении своей карьеры он сыграл 443 матча в АПЛ в составе "Арсенала" и "Челси".
Таким образом, что Петр Чех - первый спортсмен в истории, который сыграл в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.
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