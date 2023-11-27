  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Вписал свое имя в историю. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии

Общие новости

Уникальный спортсмен

Вписал свое имя в историю. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии

Фото: Belfast Giants/ Автор - William Cherry

Новина українською

Легендарный вратарь футбольного клуба "Челси" Петр Чех дебютировал в британской хоккейной лиге в составе "Белфаст Джайантс".

41-летний спортсмен вышел на лед за пять минут до конца матча с "Глазго", заменив основного голкипера. Это произошло при счете 5:1. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота.

Напомним, Чех завершил карьеру футболиста после сезона-2018/19, но из спорта не ушел и продолжил защищать ворота в хоккее. На протяжении своей карьеры он сыграл 443 матча в АПЛ в составе "Арсенала" и "Челси".

Таким образом, что Петр Чех - первый спортсмен в истории, который сыграл в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.

По теме
yellow-arrow
В повестке дня - выборы главы. УАФ предложила провести внеочередной Конгресс в конце января
yellow-arrow
УАФ проинформировала ФИФА и УЕФА о созыве внеочередного Конгресса
yellow-arrow
Печальные пентакампеоны. Что не так со сборной Бразилии
Петр Чех
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
L'Equipe
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости