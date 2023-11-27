Вписал свое имя в историю. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии

Легендарный вратарь футбольного клуба "Челси" Петр Чех дебютировал в британской хоккейной лиге в составе "Белфаст Джайантс".

41-летний спортсмен вышел на лед за пять минут до конца матча с "Глазго", заменив основного голкипера. Это произошло при счете 5:1. За это время он смог отразить один бросок в свои ворота.

Напомним, Чех завершил карьеру футболиста после сезона-2018/19, но из спорта не ушел и продолжил защищать ворота в хоккее. На протяжении своей карьеры он сыграл 443 матча в АПЛ в составе "Арсенала" и "Челси".

Таким образом, что Петр Чех - первый спортсмен в истории, который сыграл в сильнейших лигах Англии по футболу и хоккею.