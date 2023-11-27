Названа сумма, которую заплатит Red Bull за участие в сезоне-2024
Более 7 миллионов
Австрийская команда "Ред Булл" заплатит крупнейший для себя вступительный взнос.
Издание Autosport пишет, что "Ред Булл", выигравший 21 из 22 этапов в нынешнем году, заплатит более $ 7,4 млн, чтобы принять участие в следующем чемпионате.
Напомним, вступительный взнос для команд Формулы-1 складывается из фиксированной суммы в размере $ 658 тыс., к которой прибавляется $ 6,6 тыс. ($ 7,9 тыс. для чемпиона) за каждое очко в Кубке конструкторов.
Ниже приведена общая таблица:
1. "Ред Булл" — $ 7,45 млн.
2. "Мерседес" — $ 3,35 млн.
3. "Феррари" — $ 3,33 млн.
4. "Макларен" — $ 2,64 млн.
5. "Астон Мартин" — $ 2,50 млн.
6. "Альпин" — $ 1,45 млн.
7. "Уильямс" — $ 0,84 млн.
8. "Альфа Таури" — $ 0,82 млн.
9. "Альфа Ромео" — $ 0,76 млн.
10. "Хаас" — $ 0,74 млн.
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