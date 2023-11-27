Названа возможная дата боя Уайлдера и Джошуа

3 декабря в Саудовской Аравии состоится вечер бокса, в котором главным событием станут поединки бывших чемпионов мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа (26-3, 23 КО) и американца Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО). Джошуа встретится с Отто Валлином (26-1, 14 КО), а Уайлдер проведет бой с Джо Паркером (33-3, 23 КО).

Ожидается, что в случае побед обоих фаворитов, они сразятся друг с другом в 2024 году, заявил промоутер британца Эдди Хирн.

"За шесть недель (до даты проведения шоу) нам позвонили из Саудовской Аравии и спросили, хотим ли мы принять участие и провести бой с Отто Валлином. В то же самое время, у нас также были предложения с боями для Дмитрия Бивола и Джея Опетаи, и Эй-Джей согласился", — рассказал Хирн.

"Он изначально хотел провести три поединка в этом году. Уайлдер также будет в карде, и если они оба победят, их бой друг против друга станет логичным продолжением. У нас уже было почти всё согласовано на январь, но не сложилось. Теперь мы дерёмся в декабре, и я надеюсь, что поединок (Джошуа-Уайлдер) состоится в марте".