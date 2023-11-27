Расширение полномочий VAR будет обсуждаться на заседании Ifab

На заседании Совета Международной футбольной ассоциации (Ifab) в Лондоне, которое состоится во вторник, будет рассматриваться вопрос о возможном расширении полномочий системы VAR.

Будет рассмотрено разрешение видеоарбитрам вмешиваться при назначении штрафных ударов, угловых и желтых карточек. Но, никаких решений не будет принято до ежегодного собрания, которое состоится в марте 2024 года

Существуют опасения относительно возможных дальнейших задержек в проведении матчей из-за этого расширения. Марк Буллингем, исполнительный директор Футбольной ассоциации (FA) и член правления Ifab, отметил:

"Я знаю, что мы обсудим это в Ifab. Мы бы очень не хотели, чтобы игру останавливали чаще, чем сейчас, но это будет правильным обсуждением"

Также на заседании будет рассмотрено предложение наказывать футболистов за преднамеренную игру рукой в штрафной красной карточкой. Пока что это касается только преднамеренной остановки рукой или ладонью мяча, летящего в ворота