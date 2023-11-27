  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Расширение полномочий VAR будет обсуждаться на заседании Ifab

Общие новости
Обновлено

Видеоарбитри будут вмешиваться при назначении штрафных ударов, угловых и желтых карточек

Расширение полномочий VAR будет обсуждаться на заседании Ifab

instagram.com/fc_obolon_kyiv

UA-Футбол
Новина українською

На заседании Совета Международной футбольной ассоциации (Ifab) в Лондоне, которое состоится во вторник, будет рассматриваться вопрос о возможном расширении полномочий системы VAR.

Будет рассмотрено разрешение видеоарбитрам вмешиваться при назначении штрафных ударов, угловых и желтых карточек. Но, никаких решений не будет принято до ежегодного собрания, которое состоится в марте 2024 года

Существуют опасения относительно возможных дальнейших задержек в проведении матчей из-за этого расширения. Марк Буллингем, исполнительный директор Футбольной ассоциации (FA) и член правления Ifab, отметил:

"Я знаю, что мы обсудим это в Ifab. Мы бы очень не хотели, чтобы игру останавливали чаще, чем сейчас, но это будет правильным обсуждением"

Также на заседании будет рассмотрено предложение наказывать футболистов за преднамеренную игру рукой в штрафной красной карточкой. Пока что это касается только преднамеренной остановки рукой или ладонью мяча, летящего в ворота

Читайте такжеЖирона - Атлетик Бильбао. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
По теме
yellow-arrow
Названа возможная дата боя Уайлдера и Джошуа
yellow-arrow
Названа сумма, которую заплатит Red Bull за участие в сезоне-2024
yellow-arrow
Вписал свое имя в историю. Петр Чех дебютировал в высшей хоккейной лиге Англии
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
thetimes
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости