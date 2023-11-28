Криштиану Роналду прокомментировал выход Аль-Насра в плей-офф азиатской ЛЧ
Аль Наср сыграл вничью с Персеполисом (0:0)
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с иранским "Персеполисом" (0:0), играя в меньшинстве с 17-й минуты.
"Аль-Наср", который не проигрывает 20 матчей подряд, гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов Азии с первого места.
"Рад, что мы вышли из группы с первого места и провели 20 игр без поражений.
Отличная работа команды", - написал Криштиану.
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Источник:cristiano
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