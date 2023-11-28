Криштиану Роналду прокомментировал выход Аль-Насра в плей-офф азиатской ЛЧ

Сегодня клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с иранским "Персеполисом" (0:0), играя в меньшинстве с 17-й минуты.

"Аль-Наср", который не проигрывает 20 матчей подряд, гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов Азии с первого места.