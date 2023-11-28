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Криштиану Роналду прокомментировал выход Аль-Насра в плей-офф азиатской ЛЧ

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Аль Наср сыграл вничью с Персеполисом (0:0)

Криштиану Роналду прокомментировал выход Аль-Насра в плей-офф азиатской ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Сегодня клуб из Саудовской Аравии сыграл вничью с иранским "Персеполисом" (0:0), играя в меньшинстве с 17-й минуты.

"Аль-Наср", который не проигрывает 20 матчей подряд, гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов Азии с первого места.

"Рад, что мы вышли из группы с первого места и провели 20 игр без поражений.

Отличная работа команды", - написал Криштиану.

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Источник:
cristiano
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