Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти

Роналду сказал судье, что назначенного на него пенальти в азиатской ЛЧ не было. 11-метровый отменили

Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии.

Читайте также Суд оправдал Криштиану Роналду по делу об изнасиловании

На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий "Аль-Насра" упал в штрафной после контакта с соперником.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.

В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.