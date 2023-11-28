Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти
В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР
Getty Images/Global Images Ukraine
Роналду сказал судье, что назначенного на него пенальти в азиатской ЛЧ не было. 11-метровый отменили
Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии.
На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий "Аль-Насра" упал в штрафной после контакта с соперником.
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Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.
В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.
Lorsque Cristiano Ronaldo disait à l'arbitre que ce n'était pas un penalty et qu'ils devaient continuer le match.????????— Actu CR7???? (@ActuCR7_) November 28, 2023
C'est ça l'esprit sportif ????
pic.twitter.com/OAysHelmqi
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