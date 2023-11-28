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Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти

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В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР

Роналду попросил судью отменить назначенный на нем пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Роналду сказал судье, что назначенного на него пенальти в азиатской ЛЧ не было. 11-метровый отменили

Криштиану Роналду исправил ошибку судьи в матче Лиги чемпионов Азии.

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На 2-й минуте матча 5-го тура нападающий "Аль-Насра" упал в штрафной после контакта с соперником.

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Арбитр сразу назначил пенальти, однако португалец начал сигнализировать, что контакт не заслуживал назначения 11-метрового удара, и сообщил об этом судье.

В итоге пенальти был отменен после вмешательства ВАР.

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