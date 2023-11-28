Кто, если не он? FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков 21 века
Андрей Шевченко в рейтинге занял 31-е место
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших игроков 21 века.
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в рейтинге занял 31-е место.
"391 гол за карьеру говорит сам за себя. Шевченко был великолепен в составе "Динамо" в 1990-х годах, но именно его время в "Милане" в 2000-х годах принесло ему место в данном рейтинге. Он выиграл Серию А, Кубок Италии и саму Лигу чемпионов в составе одной из самых знаковых команд "Милана" в истории, а также получил "Золотой мяч" для себя в 2004 году, - пишет издание.
За первое место рейтинга традиционно боролись Криштиану Роналду и Лионель Месси, и на этот раз эксперты поставили на первое место Месси.
"Кто, если не он?", - просто пишет издание о Месси, при этом подчёркивая достижения Роналду.
Популярное сейчас
- Успешные не думают о неудаче. К годовщине единственного вратарского хет-трика в истории
- Эдмар объяснил, почему решил покинуть Металлист 1925
- Гол Цыганкова и травма Довбика. Лунин - лидер в Ла Лиге. Скандал Мудрика и Конгресс УАФ. Главные новости за 27 ноября
- Ничья Шахтера и Полесья, камбэк Герреро, списанный Михайличенко. Главные новости за 24 ноября
- Будто и без того критики мало. Мудрика заподозрили в романе с русской моделью. ФОТО
- Бывший британский футболист, который увлекся съемками в порно, умер в 34 года
Комментарии 1