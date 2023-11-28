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Кто, если не он? FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков 21 века

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Андрей Шевченко в рейтинге занял 31-е место

Кто, если не он? FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков 21 века

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших игроков 21 века.

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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в рейтинге занял 31-е место.

"391 гол за карьеру говорит сам за себя. Шевченко был великолепен в составе "Динамо" в 1990-х годах, но именно его время в "Милане" в 2000-х годах принесло ему место в данном рейтинге. Он выиграл Серию А, Кубок Италии и саму Лигу чемпионов в составе одной из самых знаковых команд "Милана" в истории, а также получил "Золотой мяч" для себя в 2004 году, - пишет издание.

За первое место рейтинга традиционно боролись Криштиану Роналду и Лионель Месси, и на этот раз эксперты поставили на первое место Месси.

"Кто, если не он?", - просто пишет издание о Месси, при этом подчёркивая достижения Роналду.

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Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.11.2023 в 18:21
Безсумнівно, найперший - Пеле.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.11.2023 в 18:21
Безсумнівно, найперший - Пеле.
Ответить
0
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