Кто, если не он? FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков 21 века

Авторитетное британское издание FourFourTwo составило рейтинг 100 лучших игроков 21 века.

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в рейтинге занял 31-е место.

"391 гол за карьеру говорит сам за себя. Шевченко был великолепен в составе "Динамо" в 1990-х годах, но именно его время в "Милане" в 2000-х годах принесло ему место в данном рейтинге. Он выиграл Серию А, Кубок Италии и саму Лигу чемпионов в составе одной из самых знаковых команд "Милана" в истории, а также получил "Золотой мяч" для себя в 2004 году, - пишет издание.

За первое место рейтинга традиционно боролись Криштиану Роналду и Лионель Месси, и на этот раз эксперты поставили на первое место Месси.

"Кто, если не он?", - просто пишет издание о Месси, при этом подчёркивая достижения Роналду.