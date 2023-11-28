Определились финалисты Чемпионата мира U-17
В финале сыграют две европейские сборные
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира среди сборных, который проходит в Индонезии, выиграет европейская сборная.
В первом полуфинале Аргентина драматично вылетела от Германии. Основное время матча закончилось со счетом 3:3, при чем Аргентина сравняла счет на 90+7 минуте. Однако в серии пенальти сильнее были юные немцы – 4:2.
Аргентина – Германия 3:3, пен. 2:4
В другом полуфинале Франция смогла справиться со сборной Мали, совершим камбэк.
Франция – Мали 2:1
Финал между Германией и Францией состоится в субботу, второго декабря.
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