  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Президент WBC: Похоже, что Уайлдер и Джошуа на пути к поединку друг с другом

Общие новости

Победитель может стать претендентом на титул организации

Президент WBC: Похоже, что Уайлдер и Джошуа на пути к поединку друг с другом

Новина українською

Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана высказался о поединках британского чемпиона Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя титулов по трём остальным престижным версиям украинца Александра Усика (21-0, 14 КО).

При этом Сулейман рассказал, кто может стать обязательным претендентом.

"Мы назначили бой Уайлдера против Руиса, действительно потрясающий поединок, чтобы определить обязательного претендента. Но он так и не состоялся. В итоге совет WBC одобрил бой Фьюри против Усика в феврале (2024 года), а также последующий реванш, так что со стороны нашей организации для обоих поединков не будет никаких препятствий.

О боях 23 декабря в Саудовской Аравии:

"Это сам по себе будет отборочный турнир WBC. Уайлдер, Джошуа, Паркер и Валлин ֫— они все высоко располагаются в рейтинге, и после 23 декабря мы увидим другую картину. Похоже, что Уайлдер и Джошуа на пути к поединку друг с другом, и это вполне может быть финальный элиминатор, в котором определился обязательный претендент на титул WBC в супертяжёлом весе".

По теме
yellow-arrow
Майк Тайсон назвал секрет своего успеха в боксе
yellow-arrow
Определились финалисты Чемпионата мира U-17
yellow-arrow
Кто, если не он? FourFourTwo составил рейтинг 100 лучших игроков 21 века
Маурисио Сулейман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Vringe
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости