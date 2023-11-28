Президент WBC: Похоже, что Уайлдер и Джошуа на пути к поединку друг с другом
Победитель может стать претендентом на титул организации
Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулеймана высказался о поединках британского чемпиона Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) и обладателя титулов по трём остальным престижным версиям украинца Александра Усика (21-0, 14 КО).
При этом Сулейман рассказал, кто может стать обязательным претендентом.
"Мы назначили бой Уайлдера против Руиса, действительно потрясающий поединок, чтобы определить обязательного претендента. Но он так и не состоялся. В итоге совет WBC одобрил бой Фьюри против Усика в феврале (2024 года), а также последующий реванш, так что со стороны нашей организации для обоих поединков не будет никаких препятствий.
О боях 23 декабря в Саудовской Аравии:
"Это сам по себе будет отборочный турнир WBC. Уайлдер, Джошуа, Паркер и Валлин ֫— они все высоко располагаются в рейтинге, и после 23 декабря мы увидим другую картину. Похоже, что Уайлдер и Джошуа на пути к поединку друг с другом, и это вполне может быть финальный элиминатор, в котором определился обязательный претендент на титул WBC в супертяжёлом весе".
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