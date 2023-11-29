Шахтер победил бельгийцев в ЛЧ, успехи Барсы и Атлетико, Довбик скоро вернется. Главные новости за 28 ноября

"Горняки" победили 1:0 благодаря голу Николая Матвиенко со второго этажа, да и в остальном были острее своих бельгийских оппонентов, так что успех справедлив. В таблице после победы у "Шахтера" те же 9 очков, что и у "Порту". Даже проиграв в последнем туре "Горняки" окажутся в ЛЕ.

"Барса" впервые за три года вышла в плей-офф ЛЧ, одолев "Порту" (2:1). "Атлетико" выступил даже более уверенно на "Де Кейпе" против "Фейенорда" - 3:1. Успех "Матрасников" автоматически вывел в плей-офф и "Лацио", который, в свою очередь, переиграл "Селтик" (2:0). Также удивила "Боруссия Дортмунд", выбившая "Милан" (3:1), а вот "ПСЖ" помогли судьи, назначив спорный пенальти в добавленное время с "Ньюкаслом" (1:1).

25 января - время Х для украинского футбола. За проведение Конгресса выступили 32 члена организации, так что шансы пребывающего в СИЗО Андрея Павелко остаться главой УАФ минимальны. Кроме того, Исполком отстранил генсека УАФ Юрия Записоцкого - он тоже фигурирует в криминальных делах.

Поначалу предполагалось, что нападающий пропустит пару недель, но, к счастью, обошлось - Артем должен вернуться уже в следующем туре с "Валенсией" 2 декабря. Для "Жироны" это отличная новость - на счету украинца 7 голов и 5 ассистов в Ла Лиге, и он по сути незаменим.

Юные "Горняки" немного занервничали во втором тайме, но таки довели дело до логичной победы - 3:1. Евровесна команде, однако, не светит - последние шансы исчезли после разгрома, устроенного "Порту" на поле "Барселоны" (4:0).

Немцы в шикарном матче прошли Аргентину - 3:3 в основное время и 4:2 в серии пенальти. Франция, в свою очередь, переиграла самую успешную из африканских сборных - Мали (2:1). Финал между историческими европейскими грандами пройдет в субботу, 2 декабря, в индонезийской Суракарте.