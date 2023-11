Ювентус интересуется полузащитником Болоньи Фергюсоном

Льюисом Фергюсоном полузащитником "Болоньи" интересуется "Ювентус". Об этом сообщает Николо Скира

Между представителями туринского клуба и агентами футболиста состоялись первые переговоры. Сообщается, что клуб не хочет продавать игрока, в ближайшем трансферном окне. Потому что хочет играть в Еврокубках в следующем году

#Juventus are still interested in Lewis #Ferguson. Positive first talks with his agents, but #Bologna would prefer to sell him at the end of the season and not in the January #transfers window because they want to arrive in Europe https://t.co/tmRIIL6u6u