Ювентус интересуется полузащитником Болоньи Фергюсоном
Болонья хочет играть в Еврокубках
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Льюисом Фергюсоном полузащитником "Болоньи" интересуется "Ювентус". Об этом сообщает Николо Скира
Между представителями туринского клуба и агентами футболиста состоялись первые переговоры. Сообщается, что клуб не хочет продавать игрока, в ближайшем трансферном окне. Потому что хочет играть в Еврокубках в следующем году
#Juventus are still interested in Lewis #Ferguson. Positive first talks with his agents, but #Bologna would prefer to sell him at the end of the season and not in the January #transfers window because they want to arrive in Europe https://t.co/tmRIIL6u6u— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 28, 2023
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