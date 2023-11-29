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Журналист утверждает, что Анчеллоти имеет письменный договор с Бразилией

Общие новости
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Спекуляции и решения итальянского тренера

Журналист утверждает, что Анчеллоти имеет письменный договор с Бразилией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Будущее Карло Анчелотти является предметом многих спекуляций в течение этого года. Итальянец, вероятно, будет работать в Бразилии, хотя недавно сообщалось, что он остается в "Реале".

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Анчелотти уже сделал свой следующий шаг. Он будет в пользу Бразилии. Журналист "SporTV" Андре Ризек заявил, Карло заключил соглашение с Федерацией футбола Бразилии (CBF).

"Для "Реала" ничего не изменилось. "Реал" понимает, что имеет юридические гарантии того, что Анчелотти будет тренером Бразилии с июня следующего года и что Карло не изменит своего решения. План A, B и C - это Карло, и "Реал" понимает, что на свете нет ничего, что заставило бы его изменить мнение, поскольку он заинтересован возглавить национальную команду".

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Карло Анчелотти
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Источник:
madriduniversal
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