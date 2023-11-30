Приговор для МЮ, яркий выход Арсенала, личная беседа Анчелотти и Лунина. Главные новости за 29 ноября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 29 ноября.

"Манчестер Юнайтед" растерял перевес в два гола в матче с "Галатасараем" (3:3), оставшись с минимальными шансами на выход в плей-офф ЛЧ. Приговор МЮ вынес Хаким Зиеш, оформивший 2+1. Для финиша в топ-2 МЮ не только нужно будет победить "Баварию" в последнем туре, но и надеяться на ничью турков с "Копенгагеном".

"Арсенал" уничтожил "Ланс" (6:0), гарантировав себе выход с первого места в квартете B. Жезус и Сака оформили по 1+1, Хавертц забил во 2-м матче подряд. Компанию "канонирам" в плей-офф составит ПСВ Эйндховен, который выиграл в Севилье (2:3), уступая в два мяча за полчаса до окончания встречи. Для ПСВ это первый проход в плей-офф с 2016-го года.

На неделе Карло Анчелотти провёл личную беседу с Андреем Луниным по поводу его роли в команде, сообщает Marca. Главный тренер разъяснил свою позицию относительно вратарской иерархии в клубе. Кепа Аррисабалага останется первым номером после восстановления, но Анчелотти настаивает, что и Лунину он доверяет.

За Георгием Судаковым выстроилась очередь из клубов из Англии, Италии и Германии. Фабрицио Романо сообщил, что в матче против "Антверпена" молодую звезду "Шахтёра" просматривали скауты из клубов этих трёх топ-чемпионатов. Инсайдер уверяет, что в следующем году состоится его трансфер, несмотря на высокий ценник.

"Нант" уволил главного тренера команды Пьера Аристуи. Аристуи возглавлял "канареек" с мая 2023 года. До этого он трудился в качестве тренера в системе французского клуба. В текущем сезоне "Нант" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В последних четырех матчах коллектив потерпел три поражения.