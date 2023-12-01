Позор турецких клубов в Европе, Заря без евровесны, Лион уволил Гроссо, а Довбик вернулся к тренировкам. Главные новости за 30 ноября

Луганская "Заря" достаточно прогнозируемо уступила бельгийскому "Генту" на выезде и продолжает свою серию неудачных матчей как в национальном чемпионате, так и в еврокубках. Несмотря на то, что соперникам "Зари" было достаточно и ничьей, чтобы все себе гарантировать, они подошли к этому матчу достаточно серьезно.

Луганчане пропустили 4 гола и лишь после этого на 82-й минуте Денис Нагнойный забил гол престижа, который хоть немного украсил этот неудачный вечер. "Заря" без евровесны и теперь может концентрироваться только на борьбе на внутренней арене.

30 ноября прошел пятый тур группового этапа Лиги Европы и Лиги Конференций. Кто-то уже себе обеспечил выход из группы, кто-то потерял все шансы. Среди интересных результатов в Лиге Европы следует отметить минимальную победу "Брайтона" над "АЕКом" и "Вест Хэма" над "Бачка-Тополой". Также мощная перестрелка между "Марселем" и "Аяксом", которая завершилась в пользу французов, хет-триком отметился опытный Пьер-Эмерик Обамеянг. Ну и разгром от "Ливерпуля", который не пожалел команду Максима Таловерова (4:0).

Что касается Лиги Конференций, то стоит отметить сразу два позорных матча от турецких клубов: "Бешикташ" проиграл "Брюгге" (5:0), а "Фенербахче" — "Норшеллану" (6:1). Также вчера обеспечили себе выход из группы "Астон Вилла" и "Фиорентина", которые обыграли "Легию" и "Генк" соответственно.

Главный наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что травма, которую Ансу Фати получил во время матча против "Ноттингем Форест", оказалась серьезной. Журналист Брайан Оуэн, который специализируется на новостях о "Брайтоне", сообщил, что вингер выбыл на срок до 3 месяцев. Mundo Deportivo подтвердил, что для лечения понадобится около 3 месяцев, также Ансу ждет долгий восстановительный период.

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик вернулся к тренировкам в общей группе. Пресс-служба каталонского клуба опубликовала фотографии с занятий, на которых фигурировал и украинец. Судя по всему, Артем тренировался без ограничений.

Из-за травмы икроножной мышцы нападающий пропустил матч с "Атлетиком" (1:1). Главный тренер "Жироны" Мичел сообщал, что участие украинца в следующей игре под вопросом. Однако затем Артем сам отметил, что повреждение оказалось гораздо менее серьезным, чем опасались. Поэтому, вполне возможно, он будет готов к матчу с "Валенсией".

Итальянский специалист Фабио Гроссо официально уволен с поста главного тренера французского "Лиона". А все из-за неудовлетворительных результатов команды, которые не улучшились после прихода в клуб Фабио. Напомним, Фабио Гроссо возглавил французский клуб 16 сентября этого года. На данный момент "Лион" располагается на последней строчке турнирной таблицы Лиги 1, набрав семь очков. Команда одержала лишь одну победу в 12 матчах чемпионата.