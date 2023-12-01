Девушка, обвиняющая Дани Алвеса, отказалась от примирения и компенсации
Сторона Дани Алвеса не смогла договориться с девушкой
Фото: NU.nl
Сообщалось, что Дани Алвес собирался выплатить предполагаемой жертве изнасилования компенсацию в размере 150 тысяч евро, что позволило бы смягчить наказание.
Как передает Diario Sport со ссылкой на El Periódico de Cataluña, сторона истицы отказалась от примирения. В заявлении Эстер Гарсии, адвоката девушки, говорится о том, что переговоры, которые велись по инициативе игрока, привели к "невозможности достичь какого-либо соглашения" из-за разного взгляда сторон "относительно крайней серьезности фактов и наказания, которое должно быть назначено".
"В случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия являются непоправимыми", - отмечает Гарсия.
Утверждается, что первые переговоры между сторонами состоялись несколько месяцев назад по просьбе стороны защиты. Состоялась встреча с прокурором и адвокатом предполагаемой жертвы, на которой представитель Алвеса предложил крупную сумму денег и наказание в виде трех лет лишения свободы с отсрочкой исполнения. Истица на это не согласилась.
В то же время юристы, с которыми консультировались сотрудники El Periódico de Cataluña, считают, что отказ от сделки - это простой процедурный шаг на тот случай, если жертва в итоге решит потребовать компенсацию за моральный ущерб.
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