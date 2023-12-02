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Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря

Общие новости

Что произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Кабмин поручил разработать порядок допуска зрителей на трибуны спортивных соревнований

Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Минмолодежьспорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности: "Сейчас мы совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатываем алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей". Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Матч между женскими сборными Украины и Польши в Лиге Наций завершился поражением желто-синих

Женская сборная Украины по футболу провела пятый матч группового этапа Лиги наций. Нашими соперниками стала команда Польши. Сборная Украины уступила со счетом 0:1. Гол был забит на 10-й минуте. В четырех предыдущих матчах украинки трижды проиграли и один раз победили. Первая победа была минимальной над сборной Греции (1:0).

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Тренер Жироны рассказал о степени готовности Довбика к матчу с Валенсией

Главный тренер "Жироны" Мичел перед матчем с "Валенсией" прояснил ситуацию с украинским форвардом команды Артемом Довбиком, который недавно восстановился после травмы: "Довбик? Он не будет играть, если не будет готов на 100 процентов". Матч 15-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией" состоится в субботу, 2 декабря, и начнется в 15:00.

УАФ начала производство в отношении тренера Оболони Иващенко, который выступил с критикой женщин-арбитров

Комитет этики и честной игры УАФ начал производство относительно критических слов главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко о том, что матчи УПЛ обслуживают женщины. Эту информацию подтвердил председатель Комитета Франческо Баранка. "Оболонь" намерена защищать своего тренера. Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".

Верес на последних секундах вырвал ничью в матче против Полесья

Красивый гол Крушинского, забитый на экваторе второго тайма, стал не единственным во встрече. На 6-й компенсированной минуте отличился Михаил Шестаков и спас матч для "Вереса". "Полесье" набирает 31 зачетный пункт, лидер УПЛ "Днепр-1" впереди на 2 очка, а "Кривбасс" отстает от житомирской команды на 1 балл, однако подопечные Максимова и Вернидуба еще не играли свои поединки 16-го тура. В свою очередь "Верес" находится на 14-й позиции и по итогам выходных имеет шансы опуститься на 15-ю строчку, если "Заря" в понедельник одолеет "Рух".

Украинский клуб прекращает свою деятельность на период войны

Представитель Первой лиги "Нива" Бузова прекращает свою деятельность на период войны. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Владимир Зверов. По словам главного тренера "Нивы" Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ. Бывший игрок, а ныне вице-президент "Нивы" из Бузовой Владислав Подолянюк прокомментировал ситуацию со снятием команды с чемпионата Первой лиги: "Какой-то ступор, апатия. Может, появится какой-то другой инвестор".

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