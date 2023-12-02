Состояние Довбика, осечка Полесья и зрители на трибунах УПЛ? Главные новости за 1 декабря

Кабинет Министров Украины на заседании 1 декабря поручил Минмолодежьспорта, МВД и органам безопасности разработать порядок допуска зрителей на трибуны с соблюдением условий безопасности: "Сейчас мы совместно с МВД, ведомствами безопасности и областными военными администрациями разрабатываем алгоритм, который сделает спортивные мероприятия доступными и максимально безопасными для зрителей". Министерство отдельно объявит, когда зрители смогут вернуться на трибуны.

Женская сборная Украины по футболу провела пятый матч группового этапа Лиги наций. Нашими соперниками стала команда Польши. Сборная Украины уступила со счетом 0:1. Гол был забит на 10-й минуте. В четырех предыдущих матчах украинки трижды проиграли и один раз победили. Первая победа была минимальной над сборной Греции (1:0).

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Главный тренер "Жироны" Мичел перед матчем с "Валенсией" прояснил ситуацию с украинским форвардом команды Артемом Довбиком, который недавно восстановился после травмы: "Довбик? Он не будет играть, если не будет готов на 100 процентов". Матч 15-го тура Ла Лиги между "Жироной" и "Валенсией" состоится в субботу, 2 декабря, и начнется в 15:00.

Комитет этики и честной игры УАФ начал производство относительно критических слов главного тренера "Оболони" Валерия Иващенко о том, что матчи УПЛ обслуживают женщины. Эту информацию подтвердил председатель Комитета Франческо Баранка. "Оболонь" намерена защищать своего тренера. Напомним, что Иващенко, в частности, говорил, что "женщины-арбитры не успевают за ритмом тяжелого мужского футбола. Могли бы в женском работать".

Красивый гол Крушинского, забитый на экваторе второго тайма, стал не единственным во встрече. На 6-й компенсированной минуте отличился Михаил Шестаков и спас матч для "Вереса". "Полесье" набирает 31 зачетный пункт, лидер УПЛ "Днепр-1" впереди на 2 очка, а "Кривбасс" отстает от житомирской команды на 1 балл, однако подопечные Максимова и Вернидуба еще не играли свои поединки 16-го тура. В свою очередь "Верес" находится на 14-й позиции и по итогам выходных имеет шансы опуститься на 15-ю строчку, если "Заря" в понедельник одолеет "Рух".

Представитель Первой лиги "Нива" Бузова прекращает свою деятельность на период войны. Об этом пишет в своем Telegram-канале журналист Владимир Зверов. По словам главного тренера "Нивы" Игоря Жабченко, президент клуба Октай Эфендиев не против возобновить работу клуба после войны, после победы. А сейчас планирует больше средств направлять на ВСУ. Бывший игрок, а ныне вице-президент "Нивы" из Бузовой Владислав Подолянюк прокомментировал ситуацию со снятием команды с чемпионата Первой лиги: "Какой-то ступор, апатия. Может, появится какой-то другой инвестор".