Потенциальные соперники Украины на Евро, провал лидера УПЛ, сухой матч Лунина. Главные новости за первое декабря

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных футбольных новостей за субботу, первого декабря

Состоялась жеребьевка группового раунда чемпионата Европы 2024. Украина фигурировала в процедуре как участник плей-офф Дивизиона В. По итогам жеребьевки Украина попала в группу Е, где может сыграть с Бельгией, Румынией и Словакией.

Неожиданный результат был зафиксирован в Днепре, где местная команда принимала "Ворсклу". Для команды Максимова все начиналось хорошо – гол Леднева после очень яркого ассиста Пихаленка. Но потом для лидера УПЛ что-то пошло не так – "Ворскла" забила дважды и вырвала победу. "Днепр-1" по итогам этого матча и тура потерял лидерскую позицию.

Эту лидерскую позицию подхватил "Кривбасс", который провел кардинально противоположный матч от "Днепра-1". Подопечные Вернидуба пропустили первыми от "Александрии", однако затем добавили в темпе, забили дважды и забрали три очка.

Андрей Лунин продолжает защищать ворота "Реала" в условиях травм Кепы Арисабалаги и Тибо Куртуа. Украинец вышел в основе на календарный матч Примеры и сыграл на "ноль". "Реал" победил 2:0. Стоит сказать, что "Гранада" практически не беспокоила Лунина. За весь матч "насриды" не создали ни одного голевого момента.

В Серии А команда Руслана Малиновского сыграла против команды Виктора Коваленко – "Дженоа" против "Эмполи". Украинское дерби в Италии. Малиновский вышел в основном составе и отметился забитым мячом. Это результативный удар во втором матче подряд. Однако была и неприятность – желтая карточка, которая не позволит Малиновскому сыграть в следующем поединке.

В этом же матче ассист сделал Виктор Коваленко. Результат – 1:1.

"Арсенал" сыграл матч 14-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона". В основном составе "канониров" вышел украинский защитник Александр Зинченко, отыграл весь матч. В его активе – результативная передача. "Арсенал" в итоге победил 2:1 и сохранил за собой лидерскую позицию в турнирной таблице.

В еще одном матче УПЛ сыграли "Колос" и "Оболонь". Игра состоялась с двухчасовой задержкой из-за воздушной тревоги, а также под аккомпанемент снежной погоды. В итоге, ни одна из команд не смогла забить мячи. Ничья 0:0.