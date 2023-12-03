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Кубок мира 2023/2024. Меркушина финишировала вне очковой зоны в гонке преследования Эстерсунда

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Такой уровень, привыкаем

Кубок мира 2023/2024. Меркушина финишировала вне очковой зоны в гонке преследования Эстерсунда

Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko

UA-Футбол
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Сегодня, 3 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.

Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Франции, победительница спринта Лу Жанмоно, серебро у представительницы Германии Франциски Пройс (+0,3), а ТОП-3 замкнула ее партнерша по команде Ванесса Фойгт (+18,5).

Что касается единственной украинки в гонке, Анастасия Меркушина с четырьмя промахами и медленной скоростью по дистанции в итоге финишировала на 41 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд

Гонка преследования

Женщины

1. Лу Жанмоно (0+0+0+0)

2. Франциска Пройс (0+0+1+0) (+0,3)

3. Ванесса Фойгт (0+0+0+1) (+18,5)

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41. Анастасия Меркушина (2+0+1+1) (+5.41,3)

Мужская гонка преследования начнется в 17.00 по киевскому времени.

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