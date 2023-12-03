Кубок мира 2023/2024. Меркушина финишировала вне очковой зоны в гонке преследования Эстерсунда
Такой уровень, привыкаем
Biathlon.com.ua / Dmytro Yevenko
Сегодня, 3 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоялась гонка преследования у женщин.
Победу в забеге на 10 километров одержала представительница Франции, победительница спринта Лу Жанмоно, серебро у представительницы Германии Франциски Пройс (+0,3), а ТОП-3 замкнула ее партнерша по команде Ванесса Фойгт (+18,5).
Что касается единственной украинки в гонке, Анастасия Меркушина с четырьмя промахами и медленной скоростью по дистанции в итоге финишировала на 41 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд
Гонка преследования
Женщины
1. Лу Жанмоно (0+0+0+0)
2. Франциска Пройс (0+0+1+0) (+0,3)
3. Ванесса Фойгт (0+0+0+1) (+18,5)
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41. Анастасия Меркушина (2+0+1+1) (+5.41,3)
Мужская гонка преследования начнется в 17.00 по киевскому времени.
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