Кубок мира 2023/2024. Дудченко повторил результат Меркушиной в гонке преследования

Сегодня, 3 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоялась гонка преследования у мужчин.

Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Швеции Себастьян Самуэльсон, серебро у биатлониста из Германии Филиппа Наврата (+5,1), а ТОП-3 замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+7,2).

Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, который с тремя промахами и медленной скоростью по дистанции в итоге финишировал на 41 позиции.

Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд

Гонка преследования

Мужчины

1. Себастьян Самуэльсон (1+1+0+1)

2. Филипп Наврат (0+0+1+1) (+5,1)

3. Ветле Шостад Кристиансен (0+0+1+0) (+7,2)

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41. Антон Дудченко (1+2+0+0) (+3.48,1)

54. Богдан Цымбал (2+1+1+1) (+6.06,4)