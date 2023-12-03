Кубок мира 2023/2024. Дудченко повторил результат Меркушиной в гонке преследования
Результаты мужского персьюта
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 3 декабря, в шведском Эстерсунде в рамках первого этапа Кубка мира сезона 2023/2024 по биатлону состоялась гонка преследования у мужчин.
Победу в забеге на 12,5 километров одержал представитель Швеции Себастьян Самуэльсон, серебро у биатлониста из Германии Филиппа Наврата (+5,1), а ТОП-3 замкнул норвежец Ветле Шостад Кристиансен (+7,2).
Что касается украинцев, то лучшим среди наших стал Антон Дудченко, который с тремя промахами и медленной скоростью по дистанции в итоге финишировал на 41 позиции.
Кубок мира 2023/2024. Эстерсунд
Гонка преследования
Мужчины
1. Себастьян Самуэльсон (1+1+0+1)
2. Филипп Наврат (0+0+1+1) (+5,1)
3. Ветле Шостад Кристиансен (0+0+1+0) (+7,2)
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41. Антон Дудченко (1+2+0+0) (+3.48,1)
54. Богдан Цымбал (2+1+1+1) (+6.06,4)
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