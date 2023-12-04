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Ракетка Новака Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продана за 107 тысяч долларов

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Тогда серб одержал победу

Ракетка Новака Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продана за 107 тысяч долларов

Фото: twitter.com

Новина українською

Ракетка 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первого номера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича была выставлена на аукцион спортивных реликвий. Она была продана за $ 107 482. Проданной ракеткой сербский спортсмен выиграл "Ролан Гаррос" в 2016 году.

В финале "Ролан Гаррос" 2016 года Джокович играл против британского теннисиста Энди Маррея. Во время чемпионского матчбола у него в руках была другая ракетка, которую Джокович оставил в своей коллекции. Выставленную на аукцион ракетку серб бросил на трибуны по окончании матча. Болельщица, которой удалось поймать ценный подарок, выставила его на продажу спустя семь лет.

На турнире "Ролан Гаррос" в 2016 году Джокович оформил "Карьерный шлем".

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Новак Джокович
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Комментарии
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romajan (Київ)
04.12.2023 в 15:50
Може $107тис, а не $107млн ?
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Комментарии 1
romajan (Київ)
04.12.2023 в 15:50
Може $107тис, а не $107млн ?
Ответить
0
0

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