Ракетка Новака Джоковича с финала Ролан Гаррос-2016 продана за 107 тысяч долларов
Тогда серб одержал победу
Фото: twitter.com
Ракетка 24-кратного чемпиона турниров "Большого шлема", первого номера мирового рейтинга сербского теннисиста Новака Джоковича была выставлена на аукцион спортивных реликвий. Она была продана за $ 107 482. Проданной ракеткой сербский спортсмен выиграл "Ролан Гаррос" в 2016 году.
В финале "Ролан Гаррос" 2016 года Джокович играл против британского теннисиста Энди Маррея. Во время чемпионского матчбола у него в руках была другая ракетка, которую Джокович оставил в своей коллекции. Выставленную на аукцион ракетку серб бросил на трибуны по окончании матча. Болельщица, которой удалось поймать ценный подарок, выставила его на продажу спустя семь лет.
На турнире "Ролан Гаррос" в 2016 году Джокович оформил "Карьерный шлем".
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