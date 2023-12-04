Президент УЕФА: Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу
Чемпионат мира-2022 прошел в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря
Фото:efe.com
Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт проведения чемпионата мира зимой не пошел на пользу футболу.
"Мы делаем все возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях. Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы глупо делать это снова. Это создает перегрузку в расписании матчей", - приводит слова Чеферина RTBF.
Напомним, чемпионат мира - 2022 прошел в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины. Чемпионат мира - 2026 примут три страны: США, Мексика и Канада. Сроки финальной стадии турнира: 11 июня - 19 июля.
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