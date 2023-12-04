Президент УЕФА: Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт проведения чемпионата мира зимой не пошел на пользу футболу.

"Мы делаем все возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях. Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы глупо делать это снова. Это создает перегрузку в расписании матчей", - приводит слова Чеферина RTBF.

Напомним, чемпионат мира - 2022 прошел в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины. Чемпионат мира - 2026 примут три страны: США, Мексика и Канада. Сроки финальной стадии турнира: 11 июня - 19 июля.