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Президент УЕФА: Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

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Чемпионат мира-2022 прошел в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря

Президент УЕФА: Зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу

Фото:efe.com

UA-Футбол
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Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что опыт проведения чемпионата мира зимой не пошел на пользу футболу.

"Мы делаем все возможное, чтобы бороться со всеми формами дискриминации и злоупотреблений. Но никто не должен использовать турнир в личных или политических целях. Я уверен в одном: зимний чемпионат мира не пошел на пользу футболу, и было бы глупо делать это снова. Это создает перегрузку в расписании матчей", - приводит слова Чеферина RTBF.

Напомним, чемпионат мира - 2022 прошел в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины. Чемпионат мира - 2026 примут три страны: США, Мексика и Канада. Сроки финальной стадии турнира: 11 июня - 19 июля.

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Источник:
rtbf
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TIRAN (Донецк (Украина!))
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иплан
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TIRAN (Донецк (Украина!))
04.12.2023 в 17:09
иплан
Ответить
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