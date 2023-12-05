Эрлинг Холанд – среди претендентов на премию BBC Sports Personality
Известны имена номинантов
bbc
Премия BBC - это главная награда церемонии Sports Personality of the Year. Победителем становится спортсмен, который достиг наибольших успехов в рамках года, по результатам общественного голосования.
Нападающий Эрлинг Холанд - один из шести претендентов на премию. Форвард помог "Манчестер Сити" заполучить исторический требл в прошлом сезоне.
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В списке номинантов есть испанская футболистка Айтана Бонмати. Она забила три гола в матче против Англии, это помогло Испании выиграть свой первый финал женского чемпионата мира.
Также претендентами на премию BBC Sports Personality являются:
Макс Ферстаппен - гонщик "Формулы-1";
Сия Колиси - регбист;
Симона Байлс - гимнастка;
Новак Джокович - теннисист.
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