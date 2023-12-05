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Эрлинг Холанд – среди претендентов на премию BBC Sports Personality

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Известны имена номинантов

Эрлинг Холанд – среди претендентов на премию BBC Sports Personality

bbc

UA-Футбол
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Премия BBC - это главная награда церемонии Sports Personality of the Year. Победителем становится спортсмен, который достиг наибольших успехов в рамках года, по результатам общественного голосования.

Нападающий Эрлинг Холанд - один из шести претендентов на премию. Форвард помог "Манчестер Сити" заполучить исторический требл в прошлом сезоне.

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В списке номинантов есть испанская футболистка Айтана Бонмати. Она забила три гола в матче против Англии, это помогло Испании выиграть свой первый финал женского чемпионата мира.

Также претендентами на премию BBC Sports Personality являются:
Макс Ферстаппен - гонщик "Формулы-1";
Сия Колиси - регбист;
Симона Байлс - гимнастка;
Новак Джокович - теннисист.

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Эрлинг Холанд
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Источник:
bbc
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