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Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря

Общие новости

В Европе начинается мидуик

Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stuart MacFarlane/Arsenal FC

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"Арсенал" в добавленное время дожал "Лутон"

Вратарь "Канониров" Давид Райя дважды помог аутсайдеру, но полевые не сдавались и на 97-й минуте Деклан Райс принес "Арсеналу" яркую победу 4:3. Наш Александр Зинченко вышел на замену и поучаствовал в решающей атаке.

Яремчук забил первый гол за "Валенсию"

Жертвой Романа стала скромная "Ароса" из 5-го дивизиона. При этом "Валенсия" в целом провела кубковый матч ужасно и чудом сохранила итоговые 1:0 на табло. Также на минорной ноте завершил вечер и Яремчук, попросив замену после стыка.

Лионель Месси стал Спортсменом года по версии Time

Удивляться не стоит, ведь Time - издание американское, а для МЛС приезд Месси стал, возможно, главным событием в истории лиги. Сразу после его подписания "Интер Майями" выиграл свой первый трофей - Кубок лиг Северной Америки. Также в ноябре Лео получил свой 8-й Золотой мяч.

Женская сборная Украины победила Сербию

Редко нас радует женская сборная, но это именно тот день. Единственный мяч на счету Виктории Гирин позволил украинкам избежать прямого вылета в дивизион С Лиги наций. Расслабляться, впрочем, пока рано - впереди еще матчи плей-аут.

"Александрия" подписала Костышина и эквадорца

Денис Костышин вернулся из США и подписал с "Александрией" контракт на 1,5 года. Клуб ему хорошо знаком - он уже играл здесь осенью 2022-го. Кроме того, "Александрия" подмахнула трехлетнюю сделку с эквадорским опорным хавбеком Мэдисоном Хулио. Неплохое усиление по нынешним временам.

Пушич и Зубков - лучшие в 16-м туре УПЛ

Так решили журналисты, болельщики и сами футболисты. В 16-м туре "Шахтер" со счетом 2:0 одолел "Металлист 1925", и Александр Зубков забил победный мяч. В таблице он поднял "Горняков" на 4-е место, но у команды Марино Пушича еще два матча в запасе, победив в которых она выйдет в лидеры.

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