ФИФА рассматривала более суровое наказание для Рубиалеса
После массовой критики Рубиалес объявил об отставке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, который тогда занимал должность главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал непристойный жест, схватившись за пах.
После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).
Как сообщает BBC, ФИФА рассматривала возможность применения более жестких санкций в отношении Рубиалеса.
В обосновании своего решения дисциплинарный комитет назвал поведение Рубиалеса "непростительным и неприемлемым", независимо от его эмоционального состояния после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира.
Другими причинами трехлетнего отстранения Рубиалеса ФИФА назвала отсутствие публичных извинений за свое поведение, публикацию на платформе RFEF несогласованных заявлений от имени Эрмосо, искажение фактов в свою пользу и многократные случаи эмоционального давления на футболистку.
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