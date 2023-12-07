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ФИФА рассматривала более суровое наказание для Рубиалеса

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После массовой критики Рубиалес объявил об отставке

ФИФА рассматривала более суровое наказание для Рубиалеса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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После финала женского чемпионата мира-2023 Рубиалес, который тогда занимал должность главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Кроме того, находясь в ложе, Рубиалес продемонстрировал непристойный жест, схватившись за пах.

После массовой критики Рубиалес объявил об отставке. В октябре Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила его от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Аналогичное решение вынес спортивный административный суд Испании (TAD).

Как сообщает BBC, ФИФА рассматривала возможность применения более жестких санкций в отношении Рубиалеса.

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В обосновании своего решения дисциплинарный комитет назвал поведение Рубиалеса "непростительным и неприемлемым", независимо от его эмоционального состояния после победы сборной Испании в финале женского чемпионата мира.

Другими причинами трехлетнего отстранения Рубиалеса ФИФА назвала отсутствие публичных извинений за свое поведение, публикацию на платформе RFEF несогласованных заявлений от имени Эрмосо, искажение фактов в свою пользу и многократные случаи эмоционального давления на футболистку.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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