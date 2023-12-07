Сантос впервые за 111-летнюю историю вылил из первого дивизиона Бразилии
Реакция болельщиков привела к хаосу и конфликтам
mundodeportivo
"Сантос", бывший клуб легендарного футболиста Пеле, впервые за свою 111-летнюю историю вылетел из Серии А, высшего дивизиона Бразилии.
Сегодня, 7-го декабря, клуб потерпел поражение от "Форталезы" (1:2) в финальном туре чемпионата, как следствие "Сантос" выбыл в низший дивизион. После финального свистка на поле с трибун полетели различные предметы, на парковке возле стадиона начался хаос. Лишь полиции удалось разогнать толпу.
Напомним, что клуб занимает 17-е место в турнирной таблице и имеет 43 очка. На позиции выше является "Баия" - 44 о.
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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