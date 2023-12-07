Надаль: Существует большая вероятность, что это будет мой последний год
Испанец задумался о завершении карьеры
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что сезон-2024 может стать для него последним в карьере.
"Существует большая вероятность, что это будет мой последний год, без сомнения. Также есть вероятность, что это будет только полгода. Я не могу ответить на эти вопросы прямо сейчас. Могу только сказать, что я вернусь, чтобы участвовать в соревнованиях.
В конце концов ты не знаешь, что может случиться. Всегда нужно давать себе шанс и не говорить то, после чего станешь рабом своих слов. Если ситуация и моё физическое состояние позволяют мне продолжать и наслаждаться тем, что я делаю, зачем мне устанавливать сроки. Не думаю, что это имеет смысл", — приводит слова Надаля Sport.es.
Популярное сейчас
- Кривбасс вырывается в лидеры, Динамо подтягивается к Шахтеру. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- УПЛ. Динамо - Металлист 1925 4:2. Создали проблемы сами себе
- Ему нужна операция. Лидер Днепра-1 получил тяжелую травму
- Первый гол Яремчука, несгибаемый Арсенал, очередная награда Месси. Главные новости за 5 декабря
- Мать ребенка Неймара бросила футболиста. Игрок выпрашивал голые фото у Onlyfans-модели. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка одного из героев Барселоны в матче с Порту. ФОТО
Комментарии 1