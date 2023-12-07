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Надаль: Существует большая вероятность, что это будет мой последний год

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Испанец задумался о завершении карьеры

Надаль: Существует большая вероятность, что это будет мой последний год

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема" испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что сезон-2024 может стать для него последним в карьере.

"Существует большая вероятность, что это будет мой последний год, без сомнения. Также есть вероятность, что это будет только полгода. Я не могу ответить на эти вопросы прямо сейчас. Могу только сказать, что я вернусь, чтобы участвовать в соревнованиях.

В конце концов ты не знаешь, что может случиться. Всегда нужно давать себе шанс и не говорить то, после чего станешь рабом своих слов. Если ситуация и моё физическое состояние позволяют мне продолжать и наслаждаться тем, что я делаю, зачем мне устанавливать сроки. Не думаю, что это имеет смысл", — приводит слова Надаля Sport.es.

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Рафаэль Надаль
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Комментарии
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KondratCheUa (Чернигов)
07.12.2023 в 21:57
Держись братва! Ещё разок - другой покажешь кто ты!Верю в Надаля пацаны, помню как они с Федерером спорили за олимп.. Не хочу чтоб такой спец бросил своё дело!
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Комментарии 1
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KondratCheUa (Чернигов)
07.12.2023 в 21:57
Держись братва! Ещё разок - другой покажешь кто ты!Верю в Надаля пацаны, помню как они с Федерером спорили за олимп.. Не хочу чтоб такой спец бросил своё дело!
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