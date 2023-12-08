Победы Динамо и Миколенко, трагедии Сантоса и Леднева, а также надежда Де Брюйне. Главные новости за 7 декабря

Киевское "Динамо" принимало у себя дома гостей из Харькова и провели достаточно качественный матч, одержав уверенную по игре победу со счетом 4:2. Сам счет мог выглядеть куда увереннее, если бы киевляне играли осторожнее и не привозили беду на собственные ворота. Подопечные Александра Шовковского за эту игру точно заслуживают больше комплиментов, чем критики, благодаря победе они поднимаются на 5 строчку в турнирной таблице.

Вчера вечером "Эвертон" играл против "Ньюкасла" в рамках 15 тура Английской Премьер-лиги и как ни странно, но "ириски" переиграли своих оппонентов как по игре, так и по счету (3:0). Виталий Миколенко провел на поле все 90 минут и провел относительно ровный матч с одной ошибкой, за которую "сороки" все же не наказали. Все голы хозяева "Гудисон Парк" забили уже ближе к концу встречи. Эти три очка выводят их из зоны вылета после 10-очкового штрафа от АПЛ.

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев выбыл на длительный срок из-за травмы. Как сообщил ТаТоТаке, 25-летний хавбек получил перелом малой берцовой кости в жестком стыке на двусторонке. Позже информацию подтвердил и главный тренер. Сроки восстановления - март-апрель. Футболисту предстоит хирургическое вмешательство. Согласно данным источника, операция состоится в Германии. Вероятнее всего, в Мюнхене.

"Сантос", бывший клуб легендарного футболиста Пеле, впервые за свою 111-летнюю историю вылетел из Серии А, высшего дивизиона Бразилии. Вчера клуб потерпел поражение от "Форталезы" (1:2) в финальном туре чемпионата, как следствие "Сантос" выбыл в низший дивизион. После финального свистка на поле с трибун полетели различные предметы, на парковке возле стадиона начался хаос. Лишь полиции удалось разогнать толпу.

Как информирует испанское издание AS, форвард "Барселоны" Ферран Торрес подумывает о том, чтобы покинуть клуб. У агентов Феррана испортились отношения с тренерским штабом "Барселоны" Хави. Кроме того, окружение игрока считает, что с увольнением спортивного директора Матеу Алемани, который был заинтересован в подписании Торреса зимой 2022 года, полузащитник потерял поддержку в каталонском клубе. Сообщается, что на ситуацию также повлияло подписание Витора Роке, который присоединится к команде уже в январе. Несмотря на улучшение результатов, Торрес не хочет быть "разменной монетой" в "Барселоне" и предпочитает покинуть клуб по собственному желанию.

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне попал в заявку "Манчестер Сити" на клубный чемпионат мира по футболу. Об этом информирует официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА). Полузащитник травмирован фактически с начала сезона, он получил тяжелое повреждение в матче первого тура против "Бернли". Клубный чемпионат мира пройдет в Джидде (Саудовская Аравия) с 12 по 22 декабря. В полуфинале турнира "Манчестер Сити", который стал его участником благодаря победе в Лиге чемпионов УЕФА в прошлом сезоне, сыграет либо с "Леоном" из Мексики, либо с "Урава Ред Даймондс" из Японии.

По данным Defensa Central, мадридский "Реал" активно следит за ситуацией с Альфонсо Дэвисом, у которого истекает действующий контракт с "Баварией" в 2025 году. Мюнхенский клуб знает об этом интересе и готовы предложить "Реалу" два варианта. Первый - обмен Дэвиса на вингера Родриго, второй - обмен на полузащитника Нико Паса, но с доплатой со стороны мадридцев.