Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в 2023 году
36-летний уругваец финишировал с Гремио на втором месте
Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
Луис Суарес получил "Золотой мяч" как лучший игрок чемпионата Бразилии.
Форвард "Гремио" получил награду на специальной церемонии, проведенной после окончания турнира.
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36-летний уругваец за 33 матча забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его команда финишировала второй.
Суарес покидает "Гремио". Сообщалось, что он присоединится к "Интер Майами".
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Источник:uol
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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