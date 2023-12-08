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Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в 2023 году

Общие новости

36-летний уругваец финишировал с Гремио на втором месте

Суарес признан лучшим игроком чемпионата Бразилии в 2023 году

Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel

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Луис Суарес получил "Золотой мяч" как лучший игрок чемпионата Бразилии.

Форвард "Гремио" получил награду на специальной церемонии, проведенной после окончания турнира.

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36-летний уругваец за 33 матча забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его команда финишировала второй.

Суарес покидает "Гремио". Сообщалось, что он присоединится к "Интер Майами".

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Источник:
uol
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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