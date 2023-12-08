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Криштиану Роналду отметился голом в 1200-м матче в своей карьере

Общие новости
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Легендарный футболист вышел в стартовый состав

Криштиану Роналду отметился голом в 1200-м матче в своей карьере

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Новина українською

Сегодня, 8 декабря "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Рияд". В стартовом составе вышел легендарный футболист Криштиану Роналду.

38-летний футболист провел 1200-й матч в своей карьере. В юбилейном поединке нападающий забил гол на 31' минуте. Роналду нужно выйти на поле в 1391 матчах, чтобы побить рекорд английского экс-футболиста Питера Шилтона.

В этом сезоне Криштиану провел 20 матчей, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

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Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
Football Tweet
Опубликовал: Екатерина Власова
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