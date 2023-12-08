Криштиану Роналду отметился голом в 1200-м матче в своей карьере
Легендарный футболист вышел в стартовый состав
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Сегодня, 8 декабря "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Рияд". В стартовом составе вышел легендарный футболист Криштиану Роналду.
38-летний футболист провел 1200-й матч в своей карьере. В юбилейном поединке нападающий забил гол на 31' минуте. Роналду нужно выйти на поле в 1391 матчах, чтобы побить рекорд английского экс-футболиста Питера Шилтона.
В этом сезоне Криштиану провел 20 матчей, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.
???? ????????????????????????????????: Cristiano Ronaldo will play the 1200th match of his career this evening.— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 8, 2023
The GOAT starts to face Al-Riyadh. His longevity is insane. ???? pic.twitter.com/Ogtpv9utRb
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