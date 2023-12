Криштиану Роналду отметился голом в 1200-м матче в своей карьере

Сегодня, 8 декабря "Аль-Наср" сыграл против "Аль-Рияд". В стартовом составе вышел легендарный футболист Криштиану Роналду.

38-летний футболист провел 1200-й матч в своей карьере. В юбилейном поединке нападающий забил гол на 31' минуте. Роналду нужно выйти на поле в 1391 матчах, чтобы побить рекорд английского экс-футболиста Питера Шилтона.

В этом сезоне Криштиану провел 20 матчей, забил 18 голов и отдал 9 ассистов.

???? ????????????????????????????????: Cristiano Ronaldo will play the 1200th match of his career this evening.



The GOAT starts to face Al-Riyadh. His longevity is insane. ???? pic.twitter.com/Ogtpv9utRb