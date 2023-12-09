"Вот это так путешествие": Роналду прокомментировал достижение отметки 1200 матчей в карьере
Еще и гол забил
Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский нападающий "Аль-Наср" Криштиану Роналду провел 1200 матч в своей карьере. В соцсетях он поблагодарил своих партнеров по команде.
“Еще три очка! Благодарю всех моих партнеров по команде, которые помогли мне достичь 1200-го матча. Вот это так путешествие, но мы еще не закончили!”, – написал Роналду в Instagram.
В этом сезоне на счету португальца 16 голов в 15 матчах чемпионата Саудовской Аравии. Сейчас он является лучшим бомбардиром первенства.
"Аль-Наср" занимает второе место в саудовском чемпионате. Первым идет "Аль-Хиляль", опережая команду Роналду на семь очков.
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