Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря

UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за субботу, девятое декабря

В УПЛ в субботу состоялся только один матч. "Кривбасс" на своем поле принимал "Зарю". Матч выдался насыщенным на события и результативным. "Кривбасс" выигрывал 2:1, но не сумел удержать победный счет, пропустив в конце со стандарта. Ничья позволила "Кривбассу" вернуться на вершину таблицы, но "Днепр-1" команда Вернидуба опережает только по дополнительным показателям.

"Реал" в чемпионате Испании потерял очки в матче с "Бетисом". Команда Карло Анчелотти сыграла вничью 1:1. В основном составе мадридцев вышел и провел все игровое время украинец Андрей Лунин. Он получил высокие оценки за игру по итогам поединка. Эксперты отмечают сейв уже при счете 1:1, которым Лунин спас для "Реала" один зачетный балл.

Сенсационный результат состоялся в чемпионате Германии. "Бавария" гостила у "Айнтрахта" и пропустила пять голов, на которые ответила только одним своим. "Бавария" пропустила пять голов в матче Бундеслиги впервые после поражения во Франкфурте со счетом 5:1 второго ноября 2019-го года.

В шестнадцатом туре АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного провел гостевой матч на поле "Манчестер Юнайтед". В составе "вишенок" всю игру провел украинский легионер Илья Забарный. Матч закончился сенсационной победой "Борнмута" 3:0. Голами отметились Соланке, Биллинг и Сенеси. Из последних пятнадцати возможных очков "Борнмут" набрал тринадцать. Великолепный темп команды Ильи Забарного.

В рамках 20-го тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретился с "Вест Бромвичем". На скамейке запасных "черных котов" этот матч начал украинский нападающий Назарий Русин.

Форвард вошел в заявку "Сандерленда" впервые с 25-го ноября. Тогда он провел первый тайм во встрече против "Плимута", после чего пропустил два поединка.

"Ювентус" поднял свои ставки, пытаясь оформить переход полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Теперь туринцы готовы заплатить 25 миллионов евро, а не 10-15, как сообщалось ранее.

Источники отмечают, что "бьянконерри" планируют провести этот трансфер уже в следующем месяце. Однако пока эта опция действует лишь при условии, если "горняки" согласятся на сумму 25 миллионов евро.

Итальянский клуб считает приоритетным для себя вариантом аренду футболиста с опцией выкупа. В то же время полноценный трансфер не исключается, а также возможна аренда с обязательным выкупом.