Упущенная победа Кривбасса, ничья Реала с Луниным, трагедии МЮ и Баварии. Главные новости за девятое декабря
А также планы Ювентуса на Судакова и Русин в заявке Сандерленда
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за субботу, девятое декабря
"Кривбасс" не смог удержать победу над "Зарей" в семнадцатом туре УПЛ
В УПЛ в субботу состоялся только один матч. "Кривбасс" на своем поле принимал "Зарю". Матч выдался насыщенным на события и результативным. "Кривбасс" выигрывал 2:1, но не сумел удержать победный счет, пропустив в конце со стандарта. Ничья позволила "Кривбассу" вернуться на вершину таблицы, но "Днепр-1" команда Вернидуба опережает только по дополнительным показателям.
"Реал" с Луниным в основе не победил "Бетис"
"Реал" в чемпионате Испании потерял очки в матче с "Бетисом". Команда Карло Анчелотти сыграла вничью 1:1. В основном составе мадридцев вышел и провел все игровое время украинец Андрей Лунин. Он получил высокие оценки за игру по итогам поединка. Эксперты отмечают сейв уже при счете 1:1, которым Лунин спас для "Реала" один зачетный балл.
"Бавария" проиграла "Айнтрахту" 1:5
Сенсационный результат состоялся в чемпионате Германии. "Бавария" гостила у "Айнтрахта" и пропустила пять голов, на которые ответила только одним своим. "Бавария" пропустила пять голов в матче Бундеслиги впервые после поражения во Франкфурте со счетом 5:1 второго ноября 2019-го года.
"Борнмут" Ильи Забарного разгромил МЮ на выезде
В шестнадцатом туре АПЛ "Борнмут" Ильи Забарного провел гостевой матч на поле "Манчестер Юнайтед". В составе "вишенок" всю игру провел украинский легионер Илья Забарный. Матч закончился сенсационной победой "Борнмута" 3:0. Голами отметились Соланке, Биллинг и Сенеси. Из последних пятнадцати возможных очков "Борнмут" набрал тринадцать. Великолепный темп команды Ильи Забарного.
Русин после травмы вернулся в заявку "Сандерленда"
В рамках 20-го тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встретился с "Вест Бромвичем". На скамейке запасных "черных котов" этот матч начал украинский нападающий Назарий Русин.
Форвард вошел в заявку "Сандерленда" впервые с 25-го ноября. Тогда он провел первый тайм во встрече против "Плимута", после чего пропустил два поединка.
"Ювентус" готов выложить за Судакова 25 миллионов евро
"Ювентус" поднял свои ставки, пытаясь оформить переход полузащитника сборной Украины и донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Теперь туринцы готовы заплатить 25 миллионов евро, а не 10-15, как сообщалось ранее.
Источники отмечают, что "бьянконерри" планируют провести этот трансфер уже в следующем месяце. Однако пока эта опция действует лишь при условии, если "горняки" согласятся на сумму 25 миллионов евро.
Итальянский клуб считает приоритетным для себя вариантом аренду футболиста с опцией выкупа. В то же время полноценный трансфер не исключается, а также возможна аренда с обязательным выкупом.
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