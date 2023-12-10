Команда из Сербии побила рекорд мадридского Реала
Не уступила на своем поле 122 раза
Getty Images / Global Images Ukraine
Команда из чемпионата Сербии "Црвена Звезда" выиграла матч против "Младост" со счетом 3:1. Это был их 122 матч, который они не проигрывают на своем поле.
Последний раз когда "Црвена Звезда" проигрывала дома, был май 2017 года По этому показателю "Црвена Звезда" побила рекорд мадридского "Реала" который составлял 121 матч.
Напомним, сейчас "Црвена Звезда" занимает первое место в чемпионате Сербии, у них 43 очка.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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Djon (Україна)
10.12.2023 в 13:56
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