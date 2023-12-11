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Чеферин собирается изменить устав УЕФА, чтобы остаться президентом до 2031 года

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По нынешнему уставу срок полномочий Чеферина должен закончиться в 2027 году

Чеферин собирается изменить устав УЕФА, чтобы остаться президентом до 2031 года

Фото: twitter.com/UEFA

Новина українською

Часть сотрудников Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вместе с действующим президентом организации Александером Чеферином хотят внести изменения в устав, чтобы продлить пребывание словенца во главе ассоциации до 2031 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, Чеферин и его союзники работали над этими планами в течение нескольких месяцев, прежде чем официально предложили их на заседании исполкома перед жеребьевкой чемпионата Европы в минувшие выходные с целью их ратификации на Конгрессе УЕФА в феврале следующего года.

Предлагаемые поправки, которые еще не обнародованы, будут вынесены на голосование всех 55 стран-членов УЕФА на конгрессе в Париже, при этом для их внесения необходимо большинство в две трети из 28 голосов.

56-летний словенец стал президентом УЕФА в сентябре 2016 года. 7 февраля 2019 года Чеферин был переизбран на новый срок. Его кандидатура набрала 55 из 55 возможных голосов. Во второй раз Александер был переизбран в текущем году. По нынешнему уставу срок полномочий Чеферина должен закончиться в 2027 году.

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Источник:
dailymail
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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